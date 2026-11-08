بارش ۱۰ سانتی متر برف در گردنه ژالانه/راهداران سروآباد در آماده باش هستند
به گزارش کرد پرس، شبرندی در گفت وگو با خبرنگاران، اظهار کرد: در پی بارش برف در محدوده گردنه ژالانه، راهداران شهرستان سروآباد به منظور تأمین ایمنی تردد و جلوگیری از بروز اختلال در عبور و مرور، عملیات برف روبی و ایمن سازی مسیر را آغاز کرده اند.
وی با اشاره به مه گرفتگی شدید منطقه افزود: رانندگان برای تردد در این محور ضمن رعایت سرعت مطمئنه و فاصله طولی مناسب، تجهیزات زمستانی به ویژه زنجیرچرخ و وسایل گرمایشی به همراه داشته باشند و برای افزایش دید و پیشگیری از حوادث احتمالی، از چراغ نور پایین استفاده کنند.
رئیس اداره راهداری و حمل ونقل جاده ای شهرستان سروآباد همچنین با اشاره به تداوم انسداد گردنه ته ته، تأکید کرد: این مسیر همچنان مسدود است و رانندگان باید تا اطلاع ثانوی از تردد در آن خودداری کنند.
وی از رانندگان و مسافران خواست پیش از آغاز سفر، از آخرین وضعیت راه ها اطلاع کسب کرده و با رعایت توصیه های ایمنی، از سفرهای غیرضروری در شرایط نامساعد جوی پرهیز کنند.
دیدگاه کاربران