حمله به میدان گازی کورمور تولید گاز را متوقف کرد؛ کاهش تا ۲۸۰۰ مگاواتی تولید برق در اقلیم کردستان

در پی حمله به میدان گازی کورمور در محدوده شهرستان چمچمال و توقف تولید و صادرات گاز از این میدان، تولید برق در شبکه سراسری اقلیم کردستان بین ۲۵۰۰ تا ۲۸۰۰ مگاوات کاهش می‌یابد. وزارت برق اقلیم کردستان اعلام کرده است که برای جلوگیری از خاموشی گسترده، تأمین برق مراکز درمانی و ایستگاه‌های آب‌رسانی را در اولویت قرار داده است.

بە گزارش کردپرس میدان گازی کورمور در محدوده شهرستان چمچمال، شب یکشنبە 8/ 11/ 2026 هدف حمله قرار گرفت.

یک منبع آگاه در گفت‌وگو با رسانه «رووداو» اعلام کرد که محل بارگیری این میدان هدف حمله قرار گرفته و در پی این رویداد، تولید گاز در کورمور متوقف شده است.

در همین رابطه، امید احمد، سخنگوی وزارت برق دولت اقلیم کردستان، اعلام کرد که توقف صادرات گاز در پی حمله به این میدان، موجب کاهش قابل‌توجه تولید برق در شبکه سراسری خواهد شد؛ به‌گونه‌ای که میزان تولید برق بین ۲۵۰۰ تا ۲۸۰۰ مگاوات کاهش می‌یابد.

بر اساس اعلام وزارت برق، برای جلوگیری از خاموشی کامل و کاهش پیامدهای این وضعیت، نیروگاه‌های برق‌آبی و نیروگاه‌های سوختی وارد مدار خواهند شد تا برق مورد نیاز بیمارستان‌ها و ایستگاه‌های آب‌رسانی تأمین شود.

این وزارتخانه همچنین اعلام کرده است که بازگشت شرایط برق به وضعیت عادی، به ازسرگیری صادرات گاز از میدان کورمور بستگی دارد و پیش‌بینی می‌شود از ظهر فردا، روند عادی‌سازی تأمین برق به‌صورت تدریجی و مرحله‌به‌مرحله آغاز شود.