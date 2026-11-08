غرق شدگی جان ۲۸ نفر را در کردستان گرفت

سرویس کردستان - مدیرکل پزشکی قانونی کردستان از جان باختن ۲۸ نفر بر اثر غرق شدگی در استان طی نیمه نخست سال جاری خبر داد و گفت: از این تعداد ۲۱ نفر مرد و هفت نفر زن بودند.

به گزارش کرد پرس، بهزاد غضنفری پور در گفت و گو با خبرنگاران، اظهار کرد: در ۶ ماهه نخست سال جاری، چهار مرد بر اثر برق گرفتگی و ۲ مرد نیز بر اثر گازگرفتگی در استان جان خود را از دست دادند.

وی با اشاره به آمار تلفات ناشی از حوادث غیرطبیعی در استان، غرق شدگی را با ۲۸ فوتی، یکی از عوامل مهم مرگ ومیر در این بخش عنوان کرد.

مدیرکل پزشکی قانونی کردستان افزود: در همین مدت، ۱۱ نفر شامل هفت مرد و چهار زن نیز بر اثر سوختگی فوت کردند.