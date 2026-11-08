کردپرس

بر اساس پیگیری‌های پایگاه خبری «خندان»، حزب دموکرات قصد دارد مسیر پیش‌رو را تا پایان ادامه دهد، رئیس اقلیم کردستان را از طریق پارلمان انتخاب کند و سپس از رئیس منتخب بخواهد نامزد این حزب را مأمور تشکیل دولت کند.

بر اساس پیگیری‌های خندان، حزب دموکرات بر ادامه اقدامات خود برای تشکیل دولت جدید پافشاری می‌کند؛ روندی که با فعال‌سازی پارلمان کردستان آغاز شده است. این حزب قصد دارد مراحل قانونی و قانون اساسی را بدون توقف تکمیل کند، حتی اگر اتحادیه میهنی به پارلمان بازنگردد.

خندان اطلاع یافته است که در آینده‌ای نزدیک، هیئت‌رئیسه پارلمان کردستان از نمایندگان برای برگزاری نشست و انتخاب رئیس اقلیم کردستان از سهم حزب دموکرات دعوت خواهد کرد. پس از آن نیز رئیس منتخب اقلیم، نامزد حزب دموکرات برای ریاست کابینه جدید دولت را مأمور تشکیل کابینه خواهد کرد.

اطلاعات خندان حاکی است که اگر نچیروان بارزانی حاضر نباشد تنها با آرای حزب دموکرات و نمایندگان نزدیک به این حزب بار دیگر به ریاست اقلیم کردستان برسد، حزب دموکرات گزینه‌های دیگری در اختیار دارد و نامزد دیگری را برای تصدی این سمت معرفی خواهد کرد.

در میان افرادی که حزب دموکرات قصد دارد برای ریاست اقلیم کردستان معرفی کند، نام‌های ریباز احمد، وزیر کشور اقلیم کردستان، و هوشیار زیباری، عضو دفتر سیاسی حزب دموکرات، مطرح شده است. حتی از سناریوی معرفی شخصیتی خارج از حزب نیز سخن گفته می‌شود؛ فردی که پیش‌تر سال‌های طولانی در صفوف اتحادیه میهنی فعالیت کرده است.

یک منبع آگاه در داخل حزب دموکرات به خندان گفته است که این حزب ابتکار جدیدی برای ارائه به اتحادیه میهنی ندارد، بلکه صرفاً آمادگی دارد بر اساس همان سازوکارهای پیشین که دو حزب درباره آن توافق کرده بودند، پست‌های اقلیم کردستان را متناسب با نتایج انتخابات میان خود تقسیم کنند.

خندان اطلاع یافته است که از امروز، یکشنبه، تیم اتحادیه میهنی در دولت اقلیم کردستان از دولت خارج شده است. این حزب تأکید دارد که حاضر نیست بار تصمیم‌های یک‌جانبه حزب دموکرات را بر دوش بکشد. اتحادیه میهنی اعلام کرده است در صورت تداوم روند از سوی اربیل، بدون در نظر گرفتن مشارکت واقعی، این حزب نیز «اقداماتی مشابه» را در محدوده سلیمانیه، حلبچه و اداره‌های مستقل راپرین و گرمیان در پیش خواهد گرفت.

بر اساس این اطلاعات، بغداد از شکل‌گیری دو مرکز تصمیم‌گیری یا دو منطقه مجزا در اربیل و سلیمانیه استقبال می‌کند. مقام‌های بغداد بر این باورند که تعامل با دو اداره ضعیف در اقلیم کردستان، کار را برای آنها آسان‌تر می‌کند تا بتوانند شروط و مطالبات قانون اساسی و اقتصادی خود را بر این دو منطقه تحمیل کنند.

درباره موضع کشورهای همسایه، از جمله ترکیه و ایران، منابع آگاه می‌گویند آنکارا و تهران با نگاهی مثبت به اختلافات و شکاف داخلی میان احزاب کُرد در اقلیم کردستان می‌نگرند. از دیدگاه این دو کشور، شکل‌گیری وضعیت «دو اداره‌ای» یا «دو اقلیمی» فرصتی طلایی برای تعمیق نفوذ منطقه‌ای خود در مناطق مختلف اقلیم به شمار می‌رود.

در مقابل، درباره موضع آمریکا، بریتانیا و اتحادیه اروپا، این کشورها خواهان حفظ ساختار اقلیم کردستان از سوی حزب دموکرات و اتحادیه میهنی هستند و بر این باورند که دو حزب باید بر پایه مشارکت و همکاری، دولت جدید را تشکیل دهند و پارلمان را به فعالیت بازگردانند.

چهارم این ماه، پارلمان کردستان با حضور ۵۲ نماینده تشکیل جلسه داد و نشست خود را برگزار کرد. در این نشست، هیئت‌رئیسه پارلمان انتخاب شد. جریان‌هایی که از این اقدام حمایت کردند، اعلام کردند این تصمیم گامی مهم و قانونی برای عبور از بن‌بست سیاسی و حفظ ساختار اقلیم کردستان است.

در مقابل، اتحادیه میهنی به‌شدت با این نشست مخالفت کرد و اعلام داشت که برای این اقدام هیچ ارزش قانونی قائل نیست و آن را نشستی غیرقانونی و یک‌جانبه می‌داند.

پنجم این ماه، بافل جلال طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی، در پیامی ویدئویی گفت که این حزب تلاش‌های زیادی برای تشکیل دولتی متفاوت انجام داده است؛ دولتی که در خدمت همه مردم کردستان باشد، روابط با کشورهای همسایه را بهبود ببخشد و روابط خوبی با بغداد داشته باشد. وی افزود بیش از ۱۵ بار به اربیل سفر کرده و با همه طرف‌ها دیدار و گفت‌وگو داشته، اما متأسفانه این تلاش‌ها به نتیجه نرسیده است.

وی همچنین گفت: «در هر مرحله‌ای که به نقطه‌ای رسیده‌ایم، با بهانه‌ای آن را برهم زده‌اند. کاری که اکنون انجام شده، ما نیز می‌توانستیم انجام دهیم. به من می‌گویند پارلمان تشکیل جلسه داده است؛ نه، این پارلمان نیست، بلکه اقلیتی در داخل پارلمان است که نشان دادند از دموکراسی و شیوه درست حکمرانی آگاهی ندارند.»

طالبانی در ادامه اظهار داشت: «پس از نشست رهبری اتحادیه میهنی، اختیار کامل به من داده شد تا در قبال این اقدام انجام‌شده موضع‌گیری و با آن برخورد کنم. ما این اقدام را به رسمیت نمی‌شناسیم. دو سال است این دولت به‌صورت سرپرستی اداره می‌شود و نتوانسته حتی ابتدایی‌ترین نیازها را تأمین کند؛ بنابراین این دولت شکست خورده است. ما از همین لحظه از این دولت شکست‌خورده خارج می‌شویم. معنای این تصمیم آن است که از تمام نیرو و توان خود استفاده خواهیم کرد تا نیازهای مردم خود را در مناطق تحت نفوذمان تأمین کنیم.»