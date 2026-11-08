وقوع سیلاب در اربیل بار دیگر آسیب‌پذیری زیرساخت‌های شهری این کلان‌شهر در برابر بارندگی‌های شدید را آشکار کرده است؛ تصاویر و ویدیوهای دریافتی از مناطق سیل‌زده، از خسارت‌های قابل‌توجه به اموال شهروندان، ضعف در مدیریت بحران و مشارکت مردم در پاک‌سازی و جمع‌آوری بقایای ناشی از سیلاب حکایت دارد.

به گزارش کردپرس بارش‌های شدید و جاری شدن سیلاب در اربیل، خسارت‌های مادی قابل‌توجهی به بخش‌هایی از این شهر وارد کرده و بار دیگر ضعف زیرساخت‌های شهری و آمادگی مدیریت شهری برای مقابله با حوادث طبیعی را در کانون توجه قرار داده است.

مشاهدات میدانی کردپرس و بررسی تصاویر و ویدیوهای دریافتی نشان می‌دهد که بخش‌هایی از شهر در برابر ورود و انباشت آب ناشی از بارندگی آسیب‌پذیری بالایی دارند و سیلاب به اماکن، اموال و زیرساخت‌های شهری خسارت وارد کرده است.

تکرار سیلاب‌های خسارت‌بار در سال‌های گذشته نیز این پرسش را مطرح می‌کند که چرا با وجود تجربه حوادث مشابه، اقدامات مؤثر و پایداری برای کاهش خطر آب‌گرفتگی و ارتقای تاب‌آوری شهری در اربیل به اجرا درنیامده است.

ساختار توسعه شهری، نحوه طراحی و اجرای شبکه دفع آب‌های سطحی، ظرفیت کانال‌های هدایت آب و تناسب زیرساخت‌های موجود با حجم بارندگی‌ها، از جمله محورهایی هستند که نیازمند بررسی کارشناسی و ارزیابی دقیق‌اند. تداوم خسارت‌های ناشی از سیلاب می‌تواند نشانه‌ای از وجود کاستی‌های ساختاری در برنامه‌ریزی و مدیریت شهری باشد.

از سوی دیگر، تصاویر دریافتی از مناطق آسیب‌دیده، پرسش‌هایی جدی درباره میزان آمادگی دستگاه‌های مسئول و ظرفیت تیم‌های امدادی برای واکنش سریع به بحران ایجاد کرده است. در حالی که شهروندان با خسارت‌های ناشی از سیلاب مواجه بودند، در بخش‌هایی از مناطق آسیب‌دیده، حضور و عملکرد مؤثر نیروهای امدادی و خدماتی برای مدیریت وضعیت و کمک‌رسانی به آسیب‌دیدگان، در تصاویر منتشرشده چندان مشهود نیست.

در مقابل، بخش قابل‌توجهی از اقدامات اولیه برای جمع‌آوری بقایای ناشی از سیلاب، پاک‌سازی اماکن آب‌گرفته و بازگرداندن شرایط عادی به مناطق آسیب‌دیده، از سوی خود شهروندان انجام شده است؛ موضوعی که بار دیگر نقش مردم در مواجهه با پیامدهای بحران و در عین حال ضرورت تقویت سازوکارهای رسمی امدادرسانی را برجسته می‌کند.

سیلاب اخیر اربیل، علاوه بر خسارت‌های مادی واردشده، بار دیگر ضرورت بازنگری جدی در طرح جامع شهری، توسعه شبکه‌های دفع آب‌های سطحی، نظارت بر پروژه‌های عمرانی و ارتقای توان عملیاتی نهادهای مسئول در مدیریت بحران را مطرح کرده است.

اکنون پرسش اصلی این است که آیا مسئولان شهری و دولت اقلیم کردستان از تجربه تکرارشونده سیلاب‌ها برای اصلاح زیرساخت‌ها و پیشگیری از حوادث مشابه استفاده خواهند کرد یا شهروندان اربیل همچنان باید در هر بارندگی شدید، نگران تکرار خسارت‌های گذشته باشند؟