شورای رهبری حزب سوسیال دموکرات کردستان در نشست پایانی سال ۲۰۲۶ خود، ضمن بررسی تحولات منطقه‌ای و وضعیت سیاسی و اقتصادی اقلیم کردستان، بر ضرورت تقویت گفت‌وگو میان احزاب سیاسی، به‌ویژه حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی، و تشکیل دولت وحدت ملی تأکید کرد.

به گزارش کردپرس، شورای رهبری حزب سوسیال دموکرات کردستان روز شنبه ۷ نوامبر ۲۰۲۶، به ریاست محمد حاجی محمود، آخرین نشست عادی خود در سال جاری میلادی را در سالن کردستان واقع در روستای گولەخانە در منطقه شارباژیر برگزار کرد.

در این نشست، محمد حاجی محمود به بررسی تحولات منطقه‌ای، از جمله جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، درگیری‌های عربستان و امارات با حوثی‌ها در یمن، تحولات غزه و لبنان و همچنین جنگ روسیه و اوکراین پرداخت.

بر اساس بیانیه پایانی این نشست، حزب سوسیال دموکرات کردستان بار دیگر بر سیاست خود مبنی بر تقویت همگرایی و گفت‌وگو میان جریان‌های سیاسی تأکید کرد و به‌ویژه خواستار افزایش تعامل میان حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی شد.

این حزب، گفت‌وگو و تفاهم میان طرف‌ها را راهی برای عبور از بحران‌های موجود و تشکیل دولت وحدت ملی در اقلیم کردستان دانست. در بخش دیگری از نشست، به مناسبت پنجاهمین سالگرد تأسیس حزب سوسیال دموکرات کردستان، به پیشینه این حزب و نقش آن در تلاش برای تقویت صلح، ثبات و همگرایی میان جریان‌های سیاسی اشاره شد.

همچنین تلاش‌های محمد حاجی محمود برای تشکیل یک شورای عالی سیاسی با هدف ایجاد چارچوبی مشترک برای احزاب و یافتن راهکارهایی برای حل بحران‌های سیاسی یادآوری شد.

شورای رهبری حزب سوسیال دموکرات کردستان همچنین کاهش سهم اقلیم کردستان از بودجه عمومی عراق و سیاست‌های اقتصادی دولت علی زیدی را مورد انتقاد قرار داد. این حزب مدعی شد کاهش جمعیت ثبت‌شده کردها در نتایج سرشماری عراق از ۱۲ میلیون به ۶ میلیون نفر، در کاهش سهم بودجه‌ای اقلیم تأثیرگذار بوده است در این بیانیه همچنین افزایش نرخ دلار و کاهش ارزش دینار عراق در پی سیاست‌های اقتصادی دولت، که به گفته این حزب با عنوان اصلاحات اقتصادی دنبال می‌شود، مورد انتقاد قرار گرفت و تأکید شد که شهروندان اقلیم نخستین گروه متضرر از این وضعیت هستند.

در ادامه، شورای رهبری با اتفاق آرا از موضع رئیس فراکسیون حزب سوسیال دموکرات کردستان در پارلمان اقلیم حمایت کرد؛ موضعی که بر ضرورت مشارکت نمایندگان در نشست‌های پارلمان و فعال‌سازی مجدد این نهاد تأکید دارد.

این حزب مشارکت پارلمانی را اقدامی در راستای پاسخ‌گویی به مطالبات رأی‌دهندگان و مقابله با آنچه تصمیم‌های شوونیستی دادگاه‌های بغداد علیه منافع عالی کردها خواند، دانست. در پایان نشست نیز بر ضرورت توجه ویژه به خانواده‌های شهدا، معلولان جنگ و پیشمرگه‌ها و مبارزان قدیمی حزب تأکید شد و عملکرد تشکیلاتی حزب مورد ارزیابی قرار گرفت.

شورای رهبری همچنین مجموعه‌ای از تصمیم‌ها و توصیه‌ها را برای بهبود و پیشبرد فعالیت‌های تشکیلاتی تصویب کرد.