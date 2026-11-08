بیانیه وزارت امور خارجه ایران در محکومیت حمله به اهداف غیرنظامی در یمن

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در بیانیه‌ای اعلام کرد که ما بر موضع اصولی ایران در محکومیت نقض حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی یمن تأکید می‌کنم و معتقدیم تداوم تجاوز به حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی یمن، و محاصره اقتصادی و هوایی این کشور، مغایر با حقوق بین‌الملل و آموزه‌های اسلامی است.

به گزارش کرد پرس، متن بیانیه وزارت امور خارجه ایران به شرح زیر است:

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران بر موضع اصولی ایران در محکومیت نقض حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی یمن تأکید می‌کند. تداوم تجاوز به حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی یمن، و محاصره اقتصادی و هوایی این کشور، مغایر با حقوق بین‌الملل و آموزه‌های اسلامی است.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، به‌ طور خاص حملات هوایی به زیرساخت‌های مدنی و مناطق غیرنظامی، از جمله حملات هوایی مورخ ۱۵ آبان ( ۶ نوامبر) به بازار عمومی الحضاره در منطقه الوزاعیه استان تعز یمن که منجر به شهادت ۳۳ یمنی بی‌گناه از جمله ۱۳ کودک معصوم و مجروح‌شدن ده‌ها نفر دیگر شد، همچنین حملات هوایی به روستای الشریه در شهرستان بنی‌حشیش در شرق استان صنعا که منجر به شهادت ۳۳ نفر از جمله چندین کودک و زن گردید و نیز هدف قرار دادن اعضای تیم رسانه‌ای شبکه المسیره یمن در حین فعالیت خبری، را شدیداً محکوم می‌کند. این حملات نه تنها آشکارا خلاف بند ۴ ماده ۲ منشور سازمان ملل است بلکه نقض آشکار اصول بنیادین حقوق بشردوستانه و مصداق جنایت جنگی است.

جمهوری اسلامی ایران خاطرنشان می‌کند که درگیری میان عربستان و یمن باید هرچه سریع‌تر با گفتگوی بین طرفین بر مبنای نقشه راه تفاهم شده بین آنها پایان یابد و لازمه این امر توقف فوری حملات نظامی، پایان کامل محاصره و احترام به حق تعیین سرنوشت مردم یمن است.