حکم بازداشت فرزند دبیرکل کتائب حزب الله عراق صادر شد

به گزارش کردپرس به نقل از میدل ایست نیوز، بر اساس تصویری از یک حکم صادر شده از دفتر بازپرس قضایی عراق ویژه مبارزه با تروریسم، به تاریخ ۵ ژوئیه ۲۰۲۶، برای فردی به نام الحسین محسن احمد فرج الحمیداوی، متولد سال ۱۹۹۴ و ساکن منطقه البلادیات در بغداد، پایتخت عراق، حکم بازداشت صادر شده است.

طبق اطلاعات مندرج در این حکم، این فرد به اتهام رهبری یک گروه مسلح که با هدف برهم زدن امنیت و ثبات کشور، ایجاد رعب و وحشت در میان شهروندان و به خطر انداختن جان، آزادی‌ها و اموال آنان، دست به اقدامات خشونت‌آمیز و تهدیدآمیز می‌زند، تحت تعقیب قرار گرفته است.

در این حکم، اتهامات منتسب به وی بر اساس مفاد قانون مبارزه با تروریسم عراق به شماره ۱۳ مصوب سال ۲۰۰۵ و با استناد به مواد دوم و چهارم این قانون تعیین شده است.

منابع مذکور اعلام کردند که فرد تحت تعقیب، فرزند احمد محسن فرج الحمیداوی، دبیرکل کتائب حزب‌الله عراق، معروف به ابوحسین الحمیداوی، است.