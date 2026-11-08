خانه / فیلم / خبر / سرخط خبرهای17آبان خبرگزاری کردپرس مرورگر شما از پخش ویدئو پشتیبانی نمیکند. ویدئو خبر نویسنده: گروه فیلم کردپرس ۱۴۰۵/۰۸/۱۷ ۱۴:۲۹ زمان مطالعه: 1 دقیقه ★ — (۰) اندازه متن: -A +A ♥ ذخیره ⎙ لینک کوتاه اشتراک کپی لینک تلگرام واتساپ سرخط خبرهای17آبان خبرگزاری کردپرس سرخط خبرهای17 آبان منتشر شده در خبرگزاری کردپرس در استودیو خبر تقدیم حضور مخاطبان می شود. صفحه ویدئویی پلیر مستقیم مطالعه بیشتر خبر قبلی و بعدی خبر قبلی آمار بالای تصادفات پایان هفته در آذربایجان غربی/استاندار خواستار بررسی کارشناسی شد خبر بعدی دیدار اردوغان و علی اف در قرهباغ
دیدگاه کاربران