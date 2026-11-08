بکرخان: مسئله کُرد پرونده امنیتی نیست

رئیس مشترک حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (دم پارتی)، با تأکید بر اینکه مسئله کُرد را نمی‌توان یک پرونده امنیتی دانست، از دولت ترکیه خواست برای افزایش اعتماد عمومی به روند صلح گام‌های ملموس بردارد. او همچنین از ادامه حبس زندانیان بیمار و خطر شکل‌گیری دوباره «اداره دوگانه» در اقلیم کردستان عراق انتقاد کرد.

به گزارش کردپرس، تونجر بکرخان رئیس مشترک حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (دم پارتی)، در سخنرانی افتتاحیه نشست شورای مرکزی دم پارتی که در مقر این حزب در منطقه بالگات آنکارا برگزار شد، درباره وضعیت زندانیان بیمار، مطالبات اقتصادی و دموکراتیک جامعه، روند صلح و بحران سیاسی اقلیم کردستان عراق سخن گفت.

بکرخان سخنان خود را با اشاره به مرگ تونجر ساغلام، زندانی بیماری که در بیمارستان شهر اتلیک آنکارا تحت درمان بود، آغاز کرد.

او با بیان اینکه ساغلام باوجود ابتلا به بیماری‌های جدی آزاد نشد، گفت: «امروز یکی دیگر از دوستان زندانی‌مان جان خود را از دست داد. یکی از دلایلی که نمی‌توانیم اعتماد جامعه را جلب کنیم، همین اتفاق‌هاست.»

رئیس مشترک دم پارتی ضمن تسلیت به خانواده و نزدیکان ساغلام، خطاب به مقام‌های ترکیه گفت: «این آخرین مورد باشد. چرا زندانیان بیمار همچنان در زندان نگهداری می‌شوند؟»

بکرخان همچنین درگذشت نسرین اصلان، عضو شورای مرکزی دم پارتی، را تسلیت گفت.

بکرخان با اشاره به شرایط اقتصادی و سیاسی ترکیه و جهان گفت مطالبات اقتصادی و دموکراتیک مردم بیش از گذشته به یکدیگر نزدیک شده‌اند: «شاید برای نخستین‌بار مطالبات مردم و زحمت‌کشان جهان تا این اندازه مشترک شده است. در برنامه‌های مربوط به کارزار نان، عدالت و بودجه، تقریباً در هر جایی که حضور یافتیم، مردم مطالبات مشابهی را مطرح کردند.»

بکرخان افزود دولت و نهادهای سیاسی موظف‌اند صدای مردم را بشنوند و برای تحقق عدالت، برابری و توزیع عادلانه منابع اقتصادی اقدام کنند.

روند صلح؛ راه خروج از بحران‌ها

رئیس مشترک دم پارتی، روند «صلح و جامعه دموکراتیک» را یکی از مهم‌ترین راه‌های خروج ترکیه از بحران‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی توصیف کرد.

او گفت: «سنگین‌ترین هزینه‌های این کشور صرف جنگ، درگیری و تسلیحات شده است. براساس آمار رسمی، نزدیک به دو هزار و ۵۰۰ میلیارد دلار هزینه شده و در برآوردهای غیررسمی این رقم به سه هزار میلیارد دلار می‌رسد.»

بکرخان افزود در صورت موفقیت روند صلح، منابع بیشتری برای تأمین مسکن، مقابله با فقر، حمایت از کسبه و پاسخ‌گویی به مطالبات کشاورزان فراهم خواهد شد: «این روند دستاوردهای نامرئی دیگری نیز دارد. تا زمانی که درگیری ادامه یابد، عرصه سیاست محدود می‌شود، دولت به زور متوسل می‌شود، دستگاه قضایی به ابزاری برای فشار تبدیل می‌شود و حاکمیت قانون از میان می‌رود.»

فراخوان به احزاب اپوزیسیون برای پذیرش مسئولیت مشترک

بکرخان با بیان اینکه موفقیت روند صلح می‌تواند فضای فعالیت سیاسی را برای همه احزاب گسترش دهد، از احزاب مخالف نیز خواست مسئولیت بیشتری برعهده بگیرند. او گفت: «این روند متعلق به همه ماست. اگر پیشرفت آن بتواند بر زندگی همه، از دموکراسی و اقتصاد تا مسکن، حمل‌ونقل، حقوق بازنشستگان و حداقل دستمزد تأثیر بگذارد، همه باید در قبال آن مسئولیت مشترک بپذیریم.»

بکرخان افزود اهمیت روند صلح هنوز در مواضع دولت و مخالفان به‌اندازه کافی بازتاب نیافته است و نمی‌توان تمام مسئولیت آن را تنها برعهده کُردها و حکومت گذاشت.

مسئله کُرد یک پرونده امنیتی نیست

رئیس مشترک دم پارتی تأکید کرد تأخیر در برداشتن گام‌های عملی، امیدهای جامعه را به نگرانی تبدیل می‌کند: «دولت باید اقداماتی انجام دهد که اعتماد و حمایت از روند را افزایش دهد. حکومت نباید از دریچه امنیتی به این مسئله نگاه کند. مسئله کُرد یک پرونده امنیتی نیست و دموکراتیک‌شدن کشور نیز نباید مسئله‌ای امنیتی تلقی شود.»

بکرخان روند صلح را فرصتی مهم برای ترکیه دانست و افزود: «این روند راه خروج ترکیه از بحران‌هاست و نباید این فرصت را از دست داد.»

هشدار درباره بازگشت «اداره دوگانه» در اقلیم کردستان

بکرخان در بخش دیگری از سخنان خود به بحران سیاسی اقلیم کردستان عراق پرداخت و از احتمال شکل‌گیری مجدد ساختار دوگانه اداری و سیاسی در این اقلیم ابراز نگرانی کرد. او گفت پارلمان اقلیم بدون حضور اتحادیه میهنی کردستان و جنبش نسل نو تشکیل جلسه داد و پس از آن نیز اتحادیه میهنی از دولت اقلیم خارج شد: «به‌این‌ترتیب، خطر اداره دوگانه بار دیگر پدیدار شد.»

بکرخان با یادآوری اختلافات سیاسی اوایل دهه ۲۰۰۰ گفت: «کُردها همچنان در ایجاد یک ساختار مشترک با دشواری مواجه‌اند و بخش بزرگی از مشکلات ما نیز از همین اختلافات سرچشمه می‌گیرد. من به‌عنوان یک کُرد و یک انقلابی، این وضعیت را با تأسف دنبال می‌کنم.»

او هشدار داد خاورمیانه یکی از خطرناک‌ترین دوره‌های تاریخی خود را پشت سر می‌گذارد و در شرایطی که موازنه‌های قدرت دوباره شکل می‌گیرند، تقسیم عملی اقلیم کردستان به دو حوزه سیاسی جداگانه، توان چانه‌زنی کُردها در برابر دولت مرکزی عراق را تضعیف خواهد کرد.

درخواست برای توافقی تازه میان احزاب کُرد

بکرخان گفت رقابت بر سر مقام‌های سیاسی نباید بر حفظ دستاوردهایی که طی سال‌ها مبارزه به‌دست آمده‌اند، اولویت پیدا کند: «دم پارتی از وحدت ملی دموکراتیک کُردها دفاع می‌کند. این وحدت مسئله آینده یک ملت است. باید توافقی تازه و یک قرارداد مشارکت دموکراتیک جدید امضا شود.»

رئیس مشترک دم پارتی با اعلام آمادگی حزبش برای کمک به حل اختلافات افزود: «کُردها از شما انتظار دارند که پشت یک میز بنشینید و با یکدیگر گفت‌وگو کنید.»