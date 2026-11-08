میانگین بارش روز شنبه در کردستان از ۴۴ میلیمتر گذشت/اورامان تخت با ۲۱۱ میلیمتر رکورددار بارش

سرویس کردستان - بارش های قابل توجه روز شنبه در استان کردستان، میانگین بارندگی را به بیش از ۴۴ میلیمتر رساند و در این میان، اورامان تخت با ثبت ۲۱۱ میلیمتر بارندگی، بیشترین میزان بارش را به خود اختصاص داد.

به گزارش کرد پرس، بر اساس داده های هواشناسی، شهرستان سروآباد بیشترین میزان بارش را در جریان فعالیت سامانه بارشی اخیر تجربه کرد. پس از اورامان تخت، منطقه سلین از توابع این شهرستان نیز با ثبت ۱۲۸ میلیمتر بارندگی در شمار مناطق پربارش استان قرار گرفت.

همزمان با فعالیت این سامانه، هشدار سطح نارنجی هواشناسی در کردستان صادر شد و نسبت به شدت بارش ها، احتمال طغیان رودخانه ها، جاری شدن سیلاب و آب گرفتگی معابر شهری و روستایی هشدار داده شد.

با توجه به حجم بالای بارندگی ها، به ویژه در مناطق کوهستانی و حوضه های آبریز، شهروندان باید از نزدیک شدن به بستر رودخانه ها، مسیل ها و مسیرهای عبور سیلاب خودداری کنند.

همچنین از رانندگان و ساکنان مناطق پایین دست خواسته شده است ضمن رعایت توصیه های ایمنی، از تردد غیرضروری در مناطق پرخطر خودداری کرده و هشدارهای دستگاه های امدادی و مدیریت بحران را جدی بگیرند.