۴ هزار و ۷۰۵ واحد نهضت ملی مسکن در کردستان در حال ساخت است

سرویس کردستان - مدیرکل راه و شهرسازی کردستان از احداث چهار هزار و ۷۰۵ واحد مسکونی در قالب انبوه سازی در استان خبر داد و گفت: تأمین زمین، افزایش هزینه مصالح ساختمانی و محدودیت های توپوگرافی از مهم ترین چالش های اجرای نهضت ملی مسکن در کردستان است.

به گزارش کرد پرس، امیر قادری در گفت و گو با خبرنگاران، اظهار کرد: پروژه های نهضت ملی مسکن در استان در ۲ قالب انبوه سازی و گروه ساخت دنبال می شود و در حال حاضر چهار هزار و ۷۰۵ واحد مسکونی در قالب انبوه سازی در دست احداث است.

وی افزود: تأمین زمین در شهرهایی که با کمبود مواجه بودند، یکی از اولویت های حوزه مسکن و املاک استان در نیمه نخست امسال بود که از طریق الحاق اراضی، واگذاری زمین های دولتی و نظامی و همکاری دستگاه های مرتبط، بخشی از مشکلات این حوزه برطرف شد.

مدیرکل راه و شهرسازی کردستان، شرایط اقتصادی، افزایش چهار تا ۹ برابری قیمت مصالح ساختمانی و ویژگی های توپوگرافی استان را از عوامل تأثیرگذار بر کندی روند تأمین زمین، آماده سازی سایت ها و واگذاری واحدهای مسکونی به متقاضیان عنوان کرد.

قادری با اشاره به افزایش سقف تسهیلات نهضت ملی مسکن از ۶۵۰ به ۸۵۰ میلیون تومان یادآور شد: پرداخت تسهیلات جدید متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه هایی انجام می شود که بیش از ۶۵ درصد پیشرفت داشته باشند.

وی با قدردانی از عملکرد بانک های مسکن و ملت در پرداخت تسهیلات، خواستار همکاری بیشتر سایر بانک های عامل برای تسریع در انعقاد قراردادهای مشارکت مدنی و پرداخت تسهیلات به پروژه های گروه ساخت شد.

قادری تأکید کرد: تحقق اهداف نهضت ملی مسکن تنها بر عهده یک دستگاه نیست و همه مدیران دولتی، دستگاه های خدمات رسان و بانک های عامل باید با هماهنگی و هم افزایی در اجرای این طرح مشارکت داشته باشند.

مدیرکل راه و شهرسازی کردستان با بیان اینکه موفقیت طرح های مسکن صرفاً به ساخت واحدهای مسکونی محدود نمی شود، اظهار کرد: فراهم کردن شرایط مناسب برای زندگی شهروندان مستلزم برنامه ریزی برای تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی و هماهنگی میان دستگاه های اجرایی و خدمات رسان است.

وی احداث مدارس، تأمین فضاهای آموزشی، ایجاد پارک و توسعه فضاهای سبز را از نیازهای ضروری مجموعه های مسکونی دانست و بر تأمین این امکانات متناسب با جمعیت پذیری سایت ها تأکید کرد.