بازگشت توان حرکتی و عصبی دختر ۱۳ ساله پس از جراحی پیچیده ستون فقرات در کردستان
به گزارش کرد پرس، مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کردستان اظهار کرد: این نوجوان پس از سقوط از ارتفاع و تحمل ضربات متعدد، با شرایط بالینی نگران کننده به مرکز درمانی منتقل شد و بررسی های بالینی و تصویربرداری، از جمله MRI، شکستگی شدید مهره اول کمری و آسیب همراه نخاع را تأیید کرد.
فرشاد ارغوانی افزود: بیمار با علائم آسیب ناکامل نخاعی و اختلالات عصبی، از جمله مشکلات مربوط به کنترل دفع ادرار و مدفوع، مواجه بود و با توجه به شدت شکستگی، ناپایداری ستون فقرات و احتمال بروز عوارض عصبی ماندگار، انجام مداخله درمانی فوری ضرورت داشت.
وی ادامه داد: پس از ارزیابی های تخصصی و انجام اقدامات اولیه درمانی، بیمار تحت عمل جراحی تثبیت خلفی ستون فقرات قرار گرفت که طی آن، با استفاده از سیستم ابزارگذاری تخصصی و کارگذاری هشت پیچ تثبیت کننده، پایداری مهره آسیب دیده برقرار شد.
جراح مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی کردستان نیز با تشریح جزئیات این عمل گفت: با توجه به شدت آسیب و فشار واردشده بر ساختارهای عصبی، ابتدا لامینکتومی وسیع با هدف آزادسازی ساختارهای عصبی و کاهش فشار از روی نخاع انجام شد.
روزبه محمدی افزود: در ادامه، برای بازگرداندن پایداری ستون فقرات و تثبیت مهره آسیب دیده، عمل فیوژن و تثبیت خلفی ستون فقرات انجام گرفت و هشت پیچ تخصصی برای استحکام بخشی به ناحیه آسیب دیده مورد استفاده قرار گرفت.
وی با اشاره به حساسیت جراحی های ستون فقرات در بیماران کم سن اظهار کرد: در آسیب های شدید همراه با درگیری نخاع، تشخیص سریع، ارزیابی دقیق وضعیت عصبی، رفع به موقع فشار از ساختارهای عصبی و انتخاب روش مناسب تثبیت ستون فقرات، نقش مهمی در جلوگیری از تشدید آسیب ها و کاهش احتمال ناتوانی های پایدار دارد.
این جراح مغز و اعصاب درباره روند درمان بیمار نیز گفت: با توجه به شرایط بالینی و شدت آسیب، درمان دارویی با کورتون با دوز بالا آغاز شد و هم زمان برنامه ریزی برای مداخله جراحی با هدف رفع فشار از نخاع و تثبیت ستون فقرات انجام گرفت.
محمدی با اشاره به نتیجه درمان یادآور شد: خوشبختانه پس از انجام جراحی و اقدامات درمانی، قدرت عضلانی بیمار به طور کامل بازگشت و اختلالات مربوط به کنترل دفع نیز برطرف شد.
وی یادآور شد: بازیابی عملکردهای حرکتی و عصبی بیمار، نتیجه تشخیص به موقع، انتخاب روش درمانی مناسب و انجام مداخلات تخصصی در مدیریت این نوع آسیب های پیچیده است.
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