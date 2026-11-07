بازگشت توان حرکتی و عصبی دختر ۱۳ ساله پس از جراحی پیچیده ستون فقرات در کردستان

سرویس کردستان - جراح مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی کردستان از موفقیت آمیز بودن عمل جراحی پیچیده ستون فقرات دختر ۱۳ ساله ای خبر داد که بر اثر سقوط از ارتفاع هشت متری دچار شکستگی شدید مهره کمری و آسیب نخاعی شده بود و با انجام اقدامات درمانی تخصصی، توان حرکتی و عملکرد عصبی خود را به طور کامل بازیافت.

به گزارش کرد پرس، مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کردستان اظهار کرد: این نوجوان پس از سقوط از ارتفاع و تحمل ضربات متعدد، با شرایط بالینی نگران کننده به مرکز درمانی منتقل شد و بررسی های بالینی و تصویربرداری، از جمله MRI، شکستگی شدید مهره اول کمری و آسیب همراه نخاع را تأیید کرد.

فرشاد ارغوانی افزود: بیمار با علائم آسیب ناکامل نخاعی و اختلالات عصبی، از جمله مشکلات مربوط به کنترل دفع ادرار و مدفوع، مواجه بود و با توجه به شدت شکستگی، ناپایداری ستون فقرات و احتمال بروز عوارض عصبی ماندگار، انجام مداخله درمانی فوری ضرورت داشت.

وی ادامه داد: پس از ارزیابی های تخصصی و انجام اقدامات اولیه درمانی، بیمار تحت عمل جراحی تثبیت خلفی ستون فقرات قرار گرفت که طی آن، با استفاده از سیستم ابزارگذاری تخصصی و کارگذاری هشت پیچ تثبیت کننده، پایداری مهره آسیب دیده برقرار شد.

جراح مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی کردستان نیز با تشریح جزئیات این عمل گفت: با توجه به شدت آسیب و فشار واردشده بر ساختارهای عصبی، ابتدا لامینکتومی وسیع با هدف آزادسازی ساختارهای عصبی و کاهش فشار از روی نخاع انجام شد.

روزبه محمدی افزود: در ادامه، برای بازگرداندن پایداری ستون فقرات و تثبیت مهره آسیب دیده، عمل فیوژن و تثبیت خلفی ستون فقرات انجام گرفت و هشت پیچ تخصصی برای استحکام بخشی به ناحیه آسیب دیده مورد استفاده قرار گرفت.

وی با اشاره به حساسیت جراحی های ستون فقرات در بیماران کم سن اظهار کرد: در آسیب های شدید همراه با درگیری نخاع، تشخیص سریع، ارزیابی دقیق وضعیت عصبی، رفع به موقع فشار از ساختارهای عصبی و انتخاب روش مناسب تثبیت ستون فقرات، نقش مهمی در جلوگیری از تشدید آسیب ها و کاهش احتمال ناتوانی های پایدار دارد.

این جراح مغز و اعصاب درباره روند درمان بیمار نیز گفت: با توجه به شرایط بالینی و شدت آسیب، درمان دارویی با کورتون با دوز بالا آغاز شد و هم زمان برنامه ریزی برای مداخله جراحی با هدف رفع فشار از نخاع و تثبیت ستون فقرات انجام گرفت.

محمدی با اشاره به نتیجه درمان یادآور شد: خوشبختانه پس از انجام جراحی و اقدامات درمانی، قدرت عضلانی بیمار به طور کامل بازگشت و اختلالات مربوط به کنترل دفع نیز برطرف شد.

وی یادآور شد: بازیابی عملکردهای حرکتی و عصبی بیمار، نتیجه تشخیص به موقع، انتخاب روش درمانی مناسب و انجام مداخلات تخصصی در مدیریت این نوع آسیب های پیچیده است.