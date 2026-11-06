«محمود خلیل» معاون فرمانده نیروهای امنیت داخلی در امور امنیتی استان حسکه

سرویس سوریه - معاون فرمانده نیروهای امنیت داخلی استان حسکه اعلام کرد که پاک‌سازی مناطق از مین‌ها و بقایای جنگ و همچنین نگرانی‌های امنیتی، از مهم‌ترین دلایل تأخیر در اعزام کاروان‌های آوارگان به شهر سره‌کانی و روستاهای اطراف آن است.

به گزارش کردپرس، «محمود خلیل» معاون فرمانده نیروهای امنیت داخلی در امور امنیتی استان حسکه، با اشاره به موانع موجود در روند بازگشت آوارگان به سره‌کانی، اعلام کرد که حفاظت از جان ساکنان و پاک‌سازی روستاها از خطر بقایای جنگ، از اولویت‌های اصلی نیروهای مسئول است و همین موضوع باعث شده اعزام کاروان‌های بازگشت با تأخیر انجام شود.

محمود خلیل در جریان اعزام بخش دیگری از آوارگان به سمت سره‌کانی در گفت‌وگو با آژانس خبری هاوار اظهار داشت که نبود ثبات امنیتی عمومی در برخی نقاط، موانعی را در مسیر بازگشت ایجاد کرده است؛ با این حال، بزرگ‌ترین چالش موجود، وجود مین‌های جنگی در زمین‌های کشاورزی و مناطق مسکونی است.

وی با اشاره به دشواری عملیات مین‌روبی گفت که نقشه‌های محل استقرار مین‌ها در دسترس نیست و همین مسئله روند پاک‌سازی مناطق را با مشکلات جدی مواجه کرده است. به گفته او، تیم‌های مهندسی تخصصی و گروه‌های خنثی‌سازی مین هنگام پاک‌سازی روستاها با دشواری‌های زیادی روبه‌رو هستند.

معاون فرمانده نیروهای امنیت داخلی استان حسکه همچنین اعلام کرد که شماری از خانواده‌هایی که طی مدت اخیر به مناطق خود بازگشته‌اند، بر اثر انفجار مین‌ها آسیب دیده‌اند و این حوادث به کشته و زخمی شدن افرادی منجر شده است؛ مسئله‌ای که نگرانی‌های جدی برای نهادهای امنیتی و اجتماعی ایجاد کرده است.

خلیل تأکید کرد که نیروهای نظامی، نیروهای امنیت داخلی و سازمان‌های همکار به‌طور مستمر برای پاک‌سازی کامل مناطق از مین‌ها و بقایای جنگ تلاش می‌کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد که روند اعزام کاروان‌های بازگشت همچنان ادامه دارد و در هفته آینده نیز کاروان‌های دیگری به مقصد سره‌کانی حرکت خواهند کرد که ساکنان این شهر نیز در میان افراد حاضر در این کاروان‌ها خواهند بود.