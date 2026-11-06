رئیس اتحادیه میهنی کردستان در واکنش به تحولات اخیر پارلمان اقلیم، از خروج حزبش از دولت اقلیم خبر داد و به حزب دموکرات هشدار داد در صورت تعیین مقامات جدید در اربیل، اتحادیه میهنی نیز در سلیمانیه اقدام مشابهی انجام خواهد داد.

به گزارش کردپرس، بافل طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی کردستان، شامگاه پنجشنبه ۵ نوامبر ۲۰۲۶ در پیامی ویدئویی با انتقاد شدید از تحولات اخیر پارلمان اقلیم کردستان اعلام کرد که حزبش تصمیمات اتخاذشده در نشست روز گذشته پارلمان را به رسمیت نمی‌شناسد و پیامدهای ناشی از آن را نیز نمی‌پذیرد.

طالبانی با اشاره به عملکرد دولت اقلیم کردستان اظهار داشت: این دولت دو سال است که به‌صورت پیشبرد امور فعالیت می‌کند و حتی از تأمین ابتدایی‌ترین نیازها نیز ناتوان بوده است.

به گفته وی، دولت کنونی اقلیم کردستان شکست خورده و اقداماتی که اخیراً انجام شده، به نتیجه نخواهد رسید.

رئیس اتحادیه میهنی در ادامه با اعلام خروج حزبش از دولت اقلیم کردستان گفت: «از همین لحظه از این دولت شکست‌خورده که خود را دولت کردستان می‌نامد، خارج می‌شویم و از تمام توان و ظرفیت خود برای تأمین نیازهای مردم در منطقه خود استفاده خواهیم کرد.»

طالبانی همچنین خطاب به حزب دموکرات کردستان نسبت به اقدامات و تحرکات اخیر هشدار داد و گفت: «شما تصمیمی گرفته‌اید و خودتان نیز می‌دانید که این تصمیم درست نیست. برادرانه به شما می‌گویم که مردم ما را نترسانید. همه اتحادیه میهنی را می‌شناسند. ما به خدای بزرگ سوگند خورده‌ایم که اجازه ندهیم حتی یک قطره خون در کردستان ریخته شود.»

وی از حزب دموکرات خواست تحرکات نیروهایی را که از روز گذشته آغاز شده است، متوقف کند و افزود که هیچ‌کس قصد حمله به این حزب را ندارد و نباید هم‌زمان با اتخاذ چنین تصمیماتی، فضای ترس و تهدید ایجاد شود.

رئیس اتحادیه میهنی در بخش دیگری از پیام خود، با تأکید بر اینکه این حزب تصمیمات اخیر را به رسمیت نمی‌شناسد، خطاب به حزب دموکرات اظهار داشت: «شما ما را مجبور می‌کنید که واکنش نشان دهیم؛ هر کاری که شما در آنجا انجام دهید، ما نیز در اینجا انجام خواهیم داد. اگر رئیس اقلیم تعیین کنید، ما نیز در اینجا رئیس اقلیم تعیین می‌کنیم؛ اگر وزیر تعیین کنید، ما نیز وزیر تعیین می‌کنیم و اگر رئیس هیئت وزیران تعیین کنید، ما نیز چنین خواهیم کرد.»

طالبانی در پایان با اشاره به نقش اتحادیه میهنی در شکل‌گیری اقلیم کردستان گفت: «این اقلیم متعلق به اتحادیه میهنی کردستان است و با خون شهدای اتحادیه میهنی بنا شده است. شما آغازگر این اقدامات بوده‌اید و من آن را به پایان خواهم رساند.»