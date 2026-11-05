بازی با عزتِ عزلت نشینان / حبیب الله مستوفی

به بهانهٔ دریافت یک «پیامک»؛

سرویس کرمانشاه _ استاد حبیب الله مستوفی از چهره های پژوهشگر و صاحب نظر حوزه تاریخ، فرهنگ و فولکلور در منطقه هورامان در تازه ترین مطلب خود به موضوع ارسال یک پیامک نامتعارف از سوی بانک برای بازنشستگان و ضرورت رعایت شان و منزلت این قشر فرهیخته از جامعه پرداخته است.

خبرگزاری کردپرس _

چو مهمان‌خراباتی، به عزت باش با رندان

که دَردِسر کشی‌جانا، گَرَت مستی‌خمار آرد

در روزهای اخیر پیامک کوتاهی از طرف بانک‌ به تلفن‌های همراه‌ بازنشستگان ارسال گردید. چکیدهٔ پیام که با عبارت «پیشکسوت معزز »شروع می‌شود این است‌: هر فردی در هرماه۳۰ درصد حقوقش را از حسابش‌ برداشت نکند می تواند مشمول شرکت در قرعه کشی و دریافت جایزه شود!

جدای از سیاست‌های شاید ناگزیر بانک در این شرایط برای چرخش گردونه‌اش، بر این باورم که‌ارسال این پیامک خوداز واقعیتی تلخ پرده برداری می کند و آن خالی شدن ناچار و سریع حساب‌های‌اکثریت بازنشستگان پس از واریز حقوق است و این پیام بانک می تواند مصداق قول معروفِ، چو دانی‌و پُرسی سؤالت‌خطاست باشد. اما، پرسش‌های جان سوزی را در ذهنم به عنوان یک بازنشسته می رویاند:

آیا شخص یا اشخاص و هیئت مدیره‌ای که چنین تصمیمی را اتخاذ و اجرایی نموده در این کشور زندگی می کنند؟

آیا ما باید به حیطهٔ تخصصی آنها وارد شویم و برایشان از متوسط حقوق بازنشسته، تورم و خط فقر بگوییم؟

چه تعداد از بازنشستگان بیش از ۳۰ میلیون تومان دریافت می کنند؟

آمار رنج دیدگان شرمسار خانواده که عزلت گزیده و زیر خط فقر زندگی می کنند و دَم بر نمی آورند چقدر و چه سان است؟

براستی با این مبلغ واریز ماهانه که بانک در پیِ رسوب بخشی از آن درحساب بانکی بازنشسته است چند بار می توان به پزشک مراجعه کرد؟ چند کیلو گوشت می توان خرید؟ چه‌میزان اجاره بها می توان پرداخت کرد؟ چقدر هزینهٔ حمل و نقل را پوشش می دهد؟ چند قسطِ از وام‌های گوناگون را تأدیه می کند؟

و پرسش پایانی آیا چنین راهکار و رویه‌ای عزت است یا بازی با عزت؟

بیت گویایِ خواجهٔ رمز و راز را بر پیشانی این نیم نوشت نشاندم و با بیتی از پروین اعتصامی پایان می دهم:

نه‌رَفعَت است، فساداست این‌رویه، فساد

نه‌عزت‌است، هوان است‌این عقیده هوان