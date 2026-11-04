حضور کرمانشاهی ها در آیین ملی ۱۳ آبان

به گزارش خبرنگار کردپرس، این آیین ملی همزمان با سراسر کشور در استان کرمانشاه با حضور آیت الله غفوری امام جمعه کرمانشاه و نماینده ولی فقیه در استان، استاندار کرمانشاه و جمعی از مسئولان استانی برگزار شد.

در این مراسم معلمان، دانش آموزان، دانشجویان و دانشگاهیان، بسیجیان، عشایر و اصناف حضوری بسیار چشمگیر داشتند.

در طول مسیر برگزاری مراسم شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل در فضا طنین انداز بود و مردم انزجار خود را از دشمنان ایران اعلام کردند.

همچنین دانش‌آموزان کرمانشاهی با حضور گسترده خویش یاد و خاطره شهدای بیگناه مدرسه میناب را گرامی داشتند.