خبر نویسنده: گروه کرمانشاه کردپرس ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ ۱۹:۰۶ زمان مطالعه: 1 دقیقه ★ — (۰)
حضور کرمانشاهی ها در آیین ملی ۱۳ آبان
سرویس کرمانشاه _ آیین ملی ۱۳ آبان روز مبارزه با استکبار جهانی با حضور پرشور و گسترده اقشار مختلف در کلانشهر کرمانشاه برگزار شد.
به گزارش خبرنگار کردپرس، این آیین ملی همزمان با سراسر کشور در استان کرمانشاه با حضور آیت الله غفوری امام جمعه کرمانشاه و نماینده ولی فقیه در استان، استاندار کرمانشاه و جمعی از مسئولان استانی برگزار شد.
در این مراسم معلمان، دانش آموزان، دانشجویان و دانشگاهیان، بسیجیان، عشایر و اصناف حضوری بسیار چشمگیر داشتند.
در طول مسیر برگزاری مراسم شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل در فضا طنین انداز بود و مردم انزجار خود را از دشمنان ایران اعلام کردند.
همچنین دانشآموزان کرمانشاهی با حضور گسترده خویش یاد و خاطره شهدای بیگناه مدرسه میناب را گرامی داشتند.
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