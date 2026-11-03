کردپرس
فریدون غفاری سرپرست پست استان کردستان شد
خبر ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ ۱۸:۰۷ زمان مطالعه: 2 دقیقه (۰)
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فریدون غفاری سرپرست پست استان کردستان شد

سرویس کردستان ـ معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار کردستان با تأکید بر ضرورت نوسازی خدمات پستی، خواستار جبران عقب‌ماندگی استان در اجرای طرح «جی‌نف» شد و گفت: قدمت شرکت ملی پست باید به مزیتی برای ارتقای کیفیت خدمات و همگامی با فناوری‌های نوین تبدیل شود.

به گزارش کرد پرس، در آیین تکریم و معارفه مدیرکل پست استان کردستان که با حضور محمد امیدی، معاون پشتیبانی شرکت ملی پست کشور برگزار شد، از خدمات محمد پرویز قدردانی و فریدون غفاری به‌عنوان سرپرست پست استان کردستان معرفی شد.

محمدعظیم ملک، معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار کردستان، در این آیین با تأکید بر ضرورت تحول در خدمات پستی اظهار کرد: سابقه و قدمت شرکت ملی پست نباید به عاملی برای عقب‌ماندن از رقبا تبدیل شود، بلکه این ظرفیت باید در مسیر ارتقای کیفیت خدمات، توسعه زیرساخت‌های فناورانه و پاسخ‌گویی بهتر به نیاز مشتریان به کار گرفته شود.

وی افزود: فعالیت رقبا می‌تواند فرصتی برای پویایی و پیشرفت شرکت پست باشد و مدیریت این مجموعه باید با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و تقویت رویکرد مشتری‌مداری، زمینه به‌روزرسانی خدمات را فراهم کند.

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار کردستان با اشاره به ضرورت ارزیابی عملکرد پست استان در دو سال گذشته، بر لزوم شناسایی ظرفیت‌ها، رفع کاستی‌ها و استفاده از توان کارکنان تأکید کرد و گفت: انتظار می‌رود مدیریت جدید با همکاری مجموعه کارکنان، برای ارتقای جایگاه پست کردستان برنامه‌ریزی کند.

ملک همچنین اجرای طرح «جی‌نف» را از برنامه‌های مهم دولت دانست و از سرپرست جدید پست استان خواست جبران عقب‌ماندگی‌های کردستان در اجرای این طرح را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهد.

وی نوسازی ساختمان‌ها و زیرساخت‌های فیزیکی پست استان را نیز ضروری خواند و پیشنهاد کرد مدیریت جدید با جلب حمایت شرکت ملی پست و استفاده از ظرفیت‌های قانونی مولدسازی، منابع مورد نیاز برای اجرای برنامه‌های نوسازی را تأمین کند.

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار کردستان در بخش دیگری از سخنان خود بر جانشین‌پروری و توزیع عادلانه فرصت‌های مدیریتی میان نیروهای توانمند استان‌های مختلف تأکید کرد و انتخاب استاندار بومی برای کردستان را زمینه‌ساز تقویت اعتماد و همراهی مردم دانست.

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