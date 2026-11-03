کردپرس
آرمان وطن‌دوست سرپرست میراث فرهنگی کردستان شد
خبر ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ ۱۸:۱۱ زمان مطالعه: 1 دقیقه (۰)
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آرمان وطن‌دوست سرپرست میراث فرهنگی کردستان شد

سرویس کردستان ـ آرمان وطن‌دوست با حکم وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به‌عنوان سرپرست اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کردستان منصوب و جایگزین پویا طالب‌نیا شد.

به گزارش کرد پرس، با صدور حکمی از سوی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، آرمان وطن‌دوست به‌عنوان سرپرست اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کردستان منصوب شد.

وطن‌دوست در این مسئولیت جایگزین پویا طالب‌نیا می‌شود که پیش از این مدیریت اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کردستان را برعهده داشت.

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