سرویس کردستان ـ آرمان وطن‌دوست با حکم وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به‌عنوان سرپرست اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کردستان منصوب و جایگزین پویا طالب‌نیا شد.

به گزارش کرد پرس، با صدور حکمی از سوی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، آرمان وطن‌دوست به‌عنوان سرپرست اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کردستان منصوب شد.

وطن‌دوست در این مسئولیت جایگزین پویا طالب‌نیا می‌شود که پیش از این مدیریت اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کردستان را برعهده داشت.