سهم آموزش وپرورش از ظرفیت های قانونی شهرداری شفاف سازی شود

سرویس کردستان - فرماندار شهرستان سنندج با تأکید بر ضرورت افزایش تعامل و هماهنگی میان دستگاه های اجرایی اظهار کرد: بسیاری از مسائل و مشکلات آموزش وپرورش باید پیش از طرح در جلسات شورای شهرستان، از طریق تعامل مستقیم میان ادارات و دستگاه های مرتبط پیگیری و حل وفصل شود.

به گزارش کرد پرس، غریب سجادی در جلسه شورای آموزش وپرورش شهرستان سنندج، گفت: انتظار می رود مسائل تخصصی و فنی در سطح کارشناسی و با هماهنگی مدیران دستگاه ها بررسی شود و تنها موضوعاتی که در سطوح اجرایی به نتیجه نمی رسند، برای تصمیم گیری و تعیین تکلیف به شورای آموزش وپرورش ارجاع شوند.

فرماندار سنندج با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت های قانونی و اعتباری شهرستان گفت: در دو سال گذشته حوزه آموزش وپرورش از اولویت های تخصیص اعتبارات شهرستان بوده و با وجود محدودیت منابع و تعدد نیازها، اعتبارات قابل توجهی به این بخش اختصاص یافته است؛ با این حال، لازم است مدیران دستگاه های مرتبط با جدیت بیشتری برای رفع مشکلات این حوزه پای کار باشند.

سجادی همچنین با اشاره به وضعیت مدارس نیازمند مقاوم سازی و بازسازی، بر ضرورت پیگیری جدی موضوع مولدسازی املاک آموزش وپرورش تأکید کرد و افزود: با تعیین تکلیف و استفاده از ظرفیت برخی املاک مازاد، می توان بخشی از مشکلات و کمبودهای زیرساختی مدارس را بدون وابستگی صرف به اعتبارات دولتی برطرف کرد.

وی یادآور شد: مشکلات مدارس تخریبی و کمبود فضای آموزشی باید با نگاه کارشناسی و متناسب با تراکم جمعیت دانش آموزی هر منطقه بررسی شود تا تصمیم گیری ها موجب تشدید کمبود فضای آموزشی در مناطق پرتراکم نشود.

سجادی در ادامه جلسه شورای آموزش وپرورش شهرستان سنندج، با اشاره به ضرورت تأمین تجهیزات و امکانات مورد نیاز مدارس، بر استفاده از تمامی ظرفیت های دستگاه های اجرایی و مدیریت شهری برای رفع کمبودهای این حوزه تأکید کرد.

وی با بیان اینکه برخورداری هر دانش آموز از حداقل امکانات آموزشی از جمله میز و صندلی مناسب یک ضرورت است، اظهار کرد: گزارش های دریافتی از برخی مدارس نشان دهنده کمبود تجهیزات و امکانات است و باید با اولویت بندی نیازها، برای رفع این مشکلات چاره اندیشی شود.

فرماندار سنندج با تأکید بر ضرورت ورود جدی تر نوسازی مدارس به موضوع تأمین تجهیزات افزود: نباید رسیدگی به مدارس صرفاً به زمان ساخت و تحویل ساختمان محدود شود، بلکه مدارس موجود نیز برای برخورداری از امکانات اولیه و تجهیزات آموزشی نیازمند توجه و حمایت هستند.

سجادی همچنین با اشاره به ظرفیت های قانونی شهرداری در حمایت از بخش آموزش وپرورش بیان کرد: لازم است سهم و میزان اعتبارات پیش بینی شده برای آموزش وپرورش در بودجه شهرداری به صورت شفاف مشخص شود و مجموعه مدیریت شهری با توجه به مسئولیت های قانونی خود، حمایت از مدارس و زیرساخت های آموزشی را در اولویت قرار دهد.

وی ضمن قدردانی از همکاری های شهرداری در برخی زمینه ها از جمله آسفالت و بهسازی محوطه مدارس، تأکید کرد: این همکاری ها ارزشمند است، اما نباید جایگزین اجرای تعهدات و ظرفیت های قانونی شود. انتظار داریم شهرداری همان گونه که از منافع و ظرفیت های خود دفاع می کند، در حمایت از آموزش وپرورش و سایر نهادهای فرهنگی نیز اهتمام جدی داشته باشد.

فرماندار سنندج، با اشاره به برگزاری مراسم جشن تکلیف دانش آموزان مقطع ابتدایی در ورزشگاه ۲۲ گولان، با توجە بە درخواست مکرر آموزش و پرورش مبنی بر برگزاری مراسم مذکور بر ضرورت همکاری دستگاه های اجرایی برای برگزاری منظم این مراسم تأکید کرد.

وی با اشاره به حضور شمار زیادی از دانش آموزان در این برنامه اظهار کرد: لازم است همه دستگاه های عضو شورای آموزش وپرورش متناسب با امکانات و ظرفیت های خود برای برگزاری شایسته این مراسم مشارکت کنند تا برنامه ای درخور شأن دانش آموزان و خانواده های آنان برگزار شود.

فرماندار سنندج همچنین بر ضرورت پیش بینی تمهیدات ترافیکی، مدیریت تردد خودروها و ساماندهی مسیرهای دسترسی به ورزشگاه ۲۲ گولان در روز برگزاری مراسم تأکید کرد و خواستار هماهنگی دستگاه های مسئول برای تأمین نظم، امنیت و تسهیل رفت وآمد دانش آموزان و خانواده های آنان شد.