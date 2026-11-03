تولید ۳۳۵ هزار تن سیب زمینی در کردستان/افزایش پنج هزار تنی نسبت به سال گذشته

به گزارش کرد پرس، فرزاد مرادی در گفت وگو با خبرنگاران، اظهار کرد: برآوردها حاکی از افزایش تولید سیب زمینی در استان طی سال زراعی جاری است و پیش بینی می شود حدود ۳۳۵ هزار تن از این محصول برداشت شود.

وی افزود: میانگین عملکرد مزارع سیب زمینی استان در سال زراعی جاری حدود ۴۱ تن در هکتار بوده است که نشان دهنده عملکرد مطلوب این محصول است.

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی کردستان با اشاره به کاهش سطح زیرکشت سیب زمینی در استان بیان کرد: امسال هشت هزار و ۱۰۷ هکتار از اراضی کشاورزی استان به کشت این محصول اختصاص یافته که نسبت به سال گذشته کاهش داشته است، اما با وجود افت سطح زیرکشت، میزان تولید افزایش یافته است.

مرادی افزایش قیمت بذر، هزینه های اجاره زمین و گرایش بخشی از کشاورزان به کشت لوبیا به جای سیب زمینی را از مهم ترین عوامل کاهش سطح زیرکشت این محصول عنوان کرد.

وی با بیان اینکه شهرستان های قروه و دهگلان بیشترین سهم را در تولید سیب زمینی استان دارند، گفت: برخورداری از منابع آبی مناسب، تجهیزات کشاورزی و تجربه بالای کشاورزان از مهم ترین عوامل رونق تولید این محصول در این شهرستان هاست.

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی کردستان ادامه داد: در سال های اخیر کشت سیب زمینی در شهرستان های کامیاران، موچش، مریوان، دیواندره و سقز نیز گسترش یافته است.

مرادی با اشاره به تنوع ارقام سیب زمینی و امکان سازگاری آن ها با شرایط اقلیمی مختلف اظهار کرد: در گذشته شرایط آب وهوایی برخی مناطق مانع کشت این محصول می شد، اما اکنون با وجود تنوع ارقام، می توان متناسب با شرایط اقلیمی هر منطقه اقدام به کشت کرد؛ البته تأمین آب کافی و مناسب همچنان از الزامات اساسی تولید است.