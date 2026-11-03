کردپرس
دومین دستگاه پیشرفته رادیوتراپی در کرمانشاه فعال شد
خبر ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ ۱۰:۳۳ زمان مطالعه: 2 دقیقه (۰)
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دومین دستگاه پیشرفته رادیوتراپی در کرمانشاه فعال شد

سرویس کرمانشاه _ دومین دستگاه پیشرفته رادیوتراپی بیمارستان شهید رئیسی کرمانشاه پس از تکمیل فرآیند اخذ مجوزهای رسمی وارد چرخه درمان شد .

به گزارش کردپرس؛ رئیس مجتمع بیمارستانی امام رضا(ع) کرمانشاه اظهار کرد: دستگاه پیشرفته رادیوتراپی «Elekta» پس از طی مراحل لازم و دریافت تمامی مجوزهای رسمی، وارد چرخه ارائه خدمات درمانی شده و از این پس بیماران می‌توانند از ظرفیت این دستگاه برای دریافت خدمات رادیوتراپی استفاده کنند.

«عبدالرحمن پرنا» افزود: راه‌اندازی دومین دستگاه رادیوتراپی بیمارستان شهید رئیسی، ظرفیت ارائه خدمات تخصصی این مرکز را افزایش می‌دهد و امکان دسترسی بیماران به خدمات نوین و دقیق درمانی را بیش از گذشته فراهم می‌کند.
رئیس مجتمع بیمارستانی امام رضا(ع) کرمانشاه ادامه داد: استفاده از تجهیزات پیشرفته در حوزه تشخیص و درمان، به‌ویژه در زمینه بیماری‌های سرطان، نقش مهمی در ارتقای کیفیت خدمات درمانی و کاهش مشکلات بیماران در مسیر درمان دارد و راه‌اندازی این دستگاه نیز در همین راستا انجام شده است.

پرنا با اشاره به اهمیت توسعه خدمات درمانی تخصصی در استان کرمانشاه گفت: افزایش ظرفیت رادیوتراپی بیمارستان شهید رئیسی می‌تواند به پاسخگویی بهتر به نیاز بیماران و تقویت خدمات تخصصی و فوق‌تخصصی در استان کمک کند و زمینه ارائه خدمات درمانی با دقت و کیفیت بیشتر را فراهم آورد.

وی خاطرنشان کرد: بیمارستان شهید رئیسی به عنوان یکی از مراکز تخصصی حوزه تشخیص و درمان سرطان، نقش مهمی در ارائه خدمات به بیماران استان کرمانشاه و مناطق غرب کشور دارد و تجهیز این مرکز به دستگاه‌های پیشرفته، گامی در جهت تقویت جایگاه درمانی آن محسوب می‌شود.
رئیس مجتمع بیمارستانی امام رضا(ع) افزود: با ورود این دستگاه به چرخه خدمت، ظرفیت‌های موجود در حوزه رادیوتراپی افزایش یافته و بیماران می‌توانند خدمات مورد نیاز خود را در شرایط مناسب‌تری دریافت کنند.

پرنا تأکید کرد: توسعه تجهیزات و زیرساخت‌های درمانی زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که نتیجه آن به صورت مستقیم در خدمت بیماران قرار گیرد و هدف مجموعه مدیریت مجتمع بیمارستانی امام رضا(ع) نیز فراهم کردن زمینه دسترسی هرچه بهتر بیماران به خدمات تخصصی و استفاده از فناوری‌های نوین درمانی است.

وی در پایان گفت: آغاز فعالیت دومین دستگاه پیشرفته رادیوتراپی بیمارستان شهید رئیسی را می‌توان گامی مؤثر در مسیر توسعه ظرفیت‌های درمانی استان کرمانشاه دانست و امیدواریم با استمرار روند تجهیز و تقویت زیرساخت‌های درمانی، امکان ارائه خدمات تخصصی‌تر و باکیفیت‌تر به بیماران و خانواده‌های آنان فراهم شود.

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