کردپرس
عاملان قطع درختان گز در سواحل پارک ملی دریاچه ارومیه دستگیر شدند
خبر ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ ۱۶:۳۸ زمان مطالعه: 1 دقیقه (۰)
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عاملان قطع درختان گز در سواحل پارک ملی دریاچه ارومیه دستگیر شدند

سرویس آذربایجان غربی- رئیس اداره پارک ملی و ذخیره‌گاه زیست‌کره دریاچه ارومیه، از شناسایی و دستگیری عاملان قطع درختان گز در سواحل این پارک ملی، با همکاری مأموران نیروی انتظامی پاسگاه رشکان خبر داد.

 به گزارش کردپرس، بهزاد شیرپنجه گفت: در پی گشت و کنترل مأموران یگان حفاظت و پیگیری‌های انجام‌شده، عاملان قطع درختان گز در محدوده مشرف به منطقه دول‌دیزج شناسایی و با همکاری مأموران نیروی انتظامی دستگیر شدند.

وی با اشاره به اهمیت درختان گز در حفظ پوشش گیاهی و پایداری زیستگاه‌های طبیعی سواحل دریاچه ارومیه افزود: این درختان با تثبیت خاک و کاهش فرسایش، نقش مهمی در حفاظت از عرصه‌های طبیعی منطقه دارند و قطع غیرمجاز آن‌ها می‌تواند به زیستگاه‌های طبیعی آسیب وارد کند.

رئیس اداره پارک ملی و ذخیره‌گاه زیست‌کره دریاچه ارومیه با تأکید بر برخورد قانونی با تخلفات محیط‌زیستی تصریح کرد: گشت‌های حفاظتی در سواحل و مناطق حساس پارک ملی به‌صورت مستمر ادامه دارد و با هرگونه تخریب و قطع غیرمجاز درختان، مطابق قوانین و مقررات برخورد خواهد شد.

شیرپنجه در پایان از همکاری مأموران نیروی انتظامی پاسگاه رشکان در شناسایی و دستگیری عاملان این تخلف قدردانی کرد.

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