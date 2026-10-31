عاملان قطع درختان گز در سواحل پارک ملی دریاچه ارومیه دستگیر شدند

به گزارش کردپرس، بهزاد شیرپنجه گفت: در پی گشت و کنترل مأموران یگان حفاظت و پیگیری‌های انجام‌شده، عاملان قطع درختان گز در محدوده مشرف به منطقه دول‌دیزج شناسایی و با همکاری مأموران نیروی انتظامی دستگیر شدند.



وی با اشاره به اهمیت درختان گز در حفظ پوشش گیاهی و پایداری زیستگاه‌های طبیعی سواحل دریاچه ارومیه افزود: این درختان با تثبیت خاک و کاهش فرسایش، نقش مهمی در حفاظت از عرصه‌های طبیعی منطقه دارند و قطع غیرمجاز آن‌ها می‌تواند به زیستگاه‌های طبیعی آسیب وارد کند.



رئیس اداره پارک ملی و ذخیره‌گاه زیست‌کره دریاچه ارومیه با تأکید بر برخورد قانونی با تخلفات محیط‌زیستی تصریح کرد: گشت‌های حفاظتی در سواحل و مناطق حساس پارک ملی به‌صورت مستمر ادامه دارد و با هرگونه تخریب و قطع غیرمجاز درختان، مطابق قوانین و مقررات برخورد خواهد شد.



شیرپنجه در پایان از همکاری مأموران نیروی انتظامی پاسگاه رشکان در شناسایی و دستگیری عاملان این تخلف قدردانی کرد.