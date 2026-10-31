استاندار آذربایجان غربی: وضعیت حمل و نقل عمومی ارومیه مناسب نیست/مدیریت شهری کوتاهی کرده است

به گزارش کردپرس، رضا رحمانی روز شنبه در جلسه شورای مدیران آذربایجان‌غربی مهم‌ترین ضعف استان در بررسی های وزارت کشور را حوزه حمل‌ونقل عمومی دانست و افزود: شهرداری‌های بزرگ به‌ویژه ارومیه در این زمینه اقدامات قابل توجهی نداشته‌اند؛ در زمانی که خرید اتوبوس تسهیل شده بود، اقدامی برای ارومیه انجام نگرفت و اکنون با افزایش چند برابری قیمت‌ها روبه هستیم.

او همچنین با انتقاد از بلاتکلیفی ۳۲ ساله پروژه میدان امام ارومیه ادامه داد: کاری که می‌توانست با چند میلیارد تومان انجام شود، امروز با هزاران میلیارد تومان نیز به سرانجام نمی‌رسد؛ این پروژه می‌توانست منبع درآمدزایی قابل توجهی برای شهر باشد.

استاندار آذربایجان‌غربی اظهار کرد: در حالی که این نوع مدیریت و موانع‌تراشی‌ها حتی خطر آن را دارد که مسجد جامع را از کاندیداهای ثبت جهانی یونسکو خارج کند.

وجود موانعی پیش روی پرداخت تسهیلات بانکی

رحمانی با اشاره به لزوم تحول در نگرش مدیریتی و سرعت‌بخشی به توسعه استان گفت: ارزیابی‌های وزارت کشور نشان می‌دهد که با وجود کسب رتبه عالی به علت اقدامات گسترده در حوزه های مختلف، موضوع گزارش‌دهی استان دارای مشکلاتی است که باید این مشکلات رفع شود.

وی یکی دیگر از مشکلات استان را وجود موانعی پیش روی پرداخت تسهیلات عنوان کرد و افزود: در حوزه تسهیلات بانکی، رتبه استان از ۳۰ در پایان سال گذشته به ۲۱ در شهریور امسال ارتقا یافته و این ظرفیت وجود دارد که تا پایان سال به رتبه ۱۵ برسد.

وی اضافه کرد: متاسفانه بانکی در آذربایجان‌غربی وجود دارد که سال گذشته تنها ۴۰ درصد تسهیلات نسبت به منابع پرداخت کرد که باید با مسئولان آن برخورد شود.

استاندار آذربایجان‌غربی بیان کرد: مردم باید بدانند چه افکاری موجب عقب‌افتادگی شهر شده است؛ اکثریت مردم همراه مسئولان هستند و باید از تمام ظرفیت‌های استان به نفع مردم بهره برد.

ثبت برند انگور و سماق در سردشت

رحمانی همچنین با اشاره به وضعیت آثار تاریخی استان و لزوم توجه به ثبت جهانی آثاری نظیر حسنلوی نقده اظهار کرد: حسنلو از لیست جهانی حذف شده اما اقداماتی در دست انجام است تا در سال ۲۰۲۷ مجددا اضافه شود.

وی بر لزوم بهره گیری مناسب استان از ظرفیت های مرزی گفت: رفع مشکلات مرز کیله سردشت نیز به عنوان یکی از مطالبات جدی باید پیگیری و حل شود.

استاندار در پایان بر اجرای طرح جامع مرز و ثبت برند انگور و سماق در سردشت، تکمیل مسیر پیرانشهر به سردشت و پیگیری بازگشایی مرز چالدران تأکید کرده و افزود: در تمام تصمیم‌گیری‌ها و اجرای پروژه‌ها باید مردم محور باشند و منافع آنان در اولویت قرار گیرد.