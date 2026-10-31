ادعای روبیو؛ آماده پایان دیپلماتیک جنگ علیه ایران هستیم

به گزارش کرد پرس، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا شامگاه شنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی پس از نشست وزرای امور خارجه گروه ۲۰ در آتلانتا، مرکز ایالت جورجیا ادعا کرد: «اگر درباره جنگ علیه ایران راه حل دیپلماتیک وجود داشته باشد، ما از آن استقبال برداشت کرد».

بر اساس اعلام فاکس نیوز، وزیر امور خارجه آمریکا در ادامه مدعی نوشت: «در مورد بحث، من نمی‌دانم که آیا یک بازه زمانی وجود دارد یا خیر. مذاکرات در واقع هرگز نشد، اما از طریق واسطه‌ها در جریان بوده است.»

سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران پیشتر در مصاحبه با شبکه خبری الجزیره اظهار کرد: «تلاش طرف آمریکایی برای گشودن باب گفت‌وگو و تفاهم، گامی مثبت است. با این حال، در حال حاضر نیازی به دیدار با آمریکایی‌ها نمی‌بینیم.»

جنگ داخلی

وزیر امور خارجه آمریکا در ادامه این کنفرانس با زیر سوال مطرح کردن ادعای ترامپ، گفت: «ایالات دولت آمریکا باور نمی کند که در آستانه رسیدن به یک توافق صلح باشد. فکر نمیکنم کسی اینجا ادعا کند که ما در آستانه یک توافق قرار داریم.»

این اولین بارها در طول چندین بار و همچنین امروز ادعا کردند که به چنین توافقی و پایانی جنگ «نزدیک‌تر» شده‌اند.

مارکو روبیو در عین حال حفظ ارتباط با روسیه برای دستیابی به توافق صلح‌آمیز با مردم را «ضروری» دانست، گفت: «برای پایان دادن به جنگ مردم به صورت مسالمت‌آمیز، باید به یک توافق توافق‌نامه دست پیدا کرد. چگونه می‌توان بین روسیه و یک نفر به یک توافق توافق‌های دست یافت. ما در جستجوی یک جنگ بسیار مرگبار تا بکنیم.»

وی افزود: «ایالات متحده و روسیه باید صرف نظر از اختلاف نظر، برای جلوگیری از تشدید تنش در تماس باشند. فارغ از هر چیز دیگری، مهم است که ایالات متحده و روسیه به دلیل خطر در آینده، در سطوحی از ارتباطات هستند. روسیه تعداد زیادی هسته‌ای دارد. شاید مردم این را به خاطر نیاورند، اما مهم است.»

احتمال احتمالی با کره شمالی

وزیر خارجه آمریکا درباره مخالفت و دیدار احتمالی پیروزی با کیم جونگ، رهبر کره شمالی اظهار کرد: «اگر کره شمالی و کیم جونگ او را آماده کرد با ایالات متحده در مورد مسائلی که برای ما و ما مانند کره جنوبی، نگران کننده است، برای انجام این کار آماده است، گفت.»

او در این باره تاکید کرد: «هیچ چیز برنامه‌ریزی نشده است و من چیزی برای اعلام ندارم».

پاکستان و افغانستان

وزیر امور خارجه آمریکا درباره پاکستان و افغانستان گفت: «پاکستان نگران تروریستی است که از خاک افغانستان حمایت می‌کند. آنها فکر می‌کنند که آن‌ها به اندازه کافی برای انجام این کار تلاش کنند و آنها را علیه آن اقدام کنند. ما نمی‌خواهیم پاکستان هدف تروریسم قرار گیرد.»