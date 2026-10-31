رکوردشکنی درآمد DNO با ازسرگیری تولید نفت در اقلیم کردستان

شرکت نفتی DNO اعلام کرد سود عملیاتی این شرکت با افزایش ۴۶ درصدی به ۶۴۱.۱ میلیون دلار رسیده که بالاترین سطح در تاریخ ۵۵ ساله فعالیت آن محسوب می‌شود؛ همزمان تولید نفت DNO در اقلیم کردستان در سه‌ماهه سوم سال به ۵۴ هزار و ۹۱۴ بشکه در روز افزایش یافته است.

به گزارش کردپرس، شرکت نفتی DNO اعلام کرد ازسرگیری تولید نفت در اقلیم کردستان موجب افزایش قابل توجه درآمد این شرکت شده و سود عملیاتی آن با رشد ۴۶ درصدی به ۶۴۱.۱ میلیون دلار رسیده است؛ رقمی که یک رکورد در تاریخ ۵۵ ساله این شرکت به شمار می‌رود.

بر اساس اعلام DNO، تولید نفت این شرکت در اقلیم کردستان در سه‌ماهه سوم سال به ۵۴ هزار و ۹۱۴ بشکه در روز رسیده است. این شرکت همچنین اعلام کرد قیمت فروش نفت تولیدی در اقلیم کردستان به بالاترین سطح از سال ۲۰۲۳ رسیده و DNO در ازای هر بشکه نفت ۳۸.۵ دلار دریافت کرده است.

این رقم در ماه جاری نیز به حدود ۴۵ دلار برای هر بشکه افزایش یافته است. DNO از تسریع روند توسعه میادین نفتی خود در اقلیم کردستان خبر داد و اعلام کرد مرحله دوم توسعه را آغاز کرده است.

این شرکت همچنین برنامه دارد در سال ۲۰۲۷ فعالیت‌های حفاری خود را افزایش دهد. در همین حال، مجموع تولید نفت DNO در تمامی مناطق فعالیت این شرکت به ۱۴۲ هزار و ۷۶۸ بشکه در روز رسیده و این شرکت از ثبت رکورد جدید در درآمدهای خود خبر داده است.