خانه / فیلم / خبر / کورتەی هەواڵەکانی 9ی خەزەڵوەری ۱۴۰۵ی هەتاوی مرورگر شما از پخش ویدئو پشتیبانی نمیکند. ویدئو خبر نویسنده: گروه فیلم کردپرس ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ ۱۳:۴۳ زمان مطالعه: 1 دقیقه ★ — (۰) اندازه متن: -A +A ♥ ذخیره ⎙ لینک کوتاه اشتراک کپی لینک تلگرام واتساپ کورتەی هەواڵەکانی 9ی خەزەڵوەری ۱۴۰۵ی هەتاوی کورتەی گرینگترین هەواڵەکانی 9ی خەزەڵوەری ۱۴۰۵ی هەتاوی لە ستۆدیۆی کوردپرێس پێشکەشتان دەکرێت. صفحه ویدئویی پلیر مستقیم مطالعه بیشتر خبر قبلی و بعدی خبر قبلی مهریه بالای ۱۱۰ سکه قابل وصول است؟/مرد بابت نپرداختن مهریه زندانی میشود؟ خبر بعدی پیشبینی تولید ۴۵ هزار تن پنبه در استان حسکه سوریه
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