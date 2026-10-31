سرویس سوریه - مدیر کشاورزی استان حسکه اعلام کرد که پیش‌بینی می‌شود میزان تولید پنبه در این استان طی سال جاری به حدود ۴۵ هزار تن برسد؛ رقمی که در مقایسه با تولید سال گذشته افزایش قابل توجهی را نشان می‌دهد.

به گزارش کردپرس، «هایل الکلش» مدیر کشاورزی استان حسکه، اعلام کرد که سطح زیر کشت پنبه در فصل کشاورزی جاری به ۱۱ هزار و ۸۹۸ هکتار رسیده و مزارع پنبه در مناطق مختلف این استان پراکنده هستند. پیش‌بینی می‌شود میزان تولید این محصول در سال جاری به حدود ۴۵ هزار تن برسد.

به نوشته شبکه روداو، هایل الکلش اظهار داشت که میانگین تولید پنبه در هر دونم حدود ۳۸۰ کیلوگرم برآورد شده است.

وی با اشاره به افزایش سطح زیر کشت پنبه در مقایسه با سال گذشته اظهار داشت که در فصل کشاورزی ۲۰۲۵، مجموع اراضی زیر کشت این محصول در استان حسکه ۶ هزار و ۳۳۳ هکتار بود و میزان تولید نیز به حدود ۲۲ هزار تن رسید.

مدیر کشاورزی حسکه همچنین درباره قیمت خرید پنبه گفت که بررسی‌ها برای تعیین نرخ هر کیلوگرم این محصول همچنان ادامه دارد و هدف از تعیین قیمت، در نظر گرفتن هزینه‌های تولید و تضمین سود کشاورزان است.

الکلش در ادامه از برنامه‌های مربوط به توسعه زیرساخت‌های جمع‌آوری و فرآوری پنبه خبر داد و اعلام کرد که دو مرکز جدید جمع‌آوری پنبه در استان‌های رقه و دیرالزور افتتاح شده است. همچنین دو مرکز دیگر برای فرآوری و پاک‌سازی پنبه در استان‌های حلب و حماه راه‌اندازی شده‌اند.

وی درباره سازوکار فروش محصول پنبه نیز گفت که تاکنون تصمیم نهایی در این زمینه اتخاذ نشده و مسئولان کشاورزی استان در انتظار دستورالعمل‌های ویژه از سوی سازمان کل پنبه سوریه هستند.

افزایش سطح زیر کشت و پیش‌بینی دو برابر شدن تولید پنبه در استان حسکه نسبت به سال گذشته، در حالی مطرح می‌شود که تعیین قیمت خرید محصول و سازوکار بازاریابی و فروش آن همچنان از موضوعات مهم پیش روی کشاورزان این استان به شمار می‌رود.