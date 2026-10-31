ادعای یک نماینده مجلس عراق درباره نفت اقلیم؛ سرنوشت ۴۰۰ هزار بشکه مشخص نیست

قیصر جورانی، نماینده کمیسیون نفت و گاز پارلمان عراق از فراکسیون صادقون، مدعی شد اطلاعات دقیقی که بغداد از یک شرکت آمریکایی دریافت کرده، نشان می‌دهد اقلیم کردستان روزانه حدود ۶۲۵ هزار بشکه نفت تولید می‌کند؛ در حالی که مسئولان اقلیم اعلام کرده‌اند توان صادرات ۲۲۵ هزار بشکه در روز را دارند و اکنون حدود ۱۸۰ تا ۱۸۵ هزار بشکه نفت به بغداد تحویل می‌دهند.

به گزارش کردپرس، قیصر جورانی، عضو کمیسیون نفت و گاز پارلمان عراق از فراکسیون صادقون، اعلام کرد مسئولان اقلیم کردستان به بغداد گفته‌اند که این اقلیم می‌تواند روزانه ۲۲۵ هزار بشکه نفت صادر کند، اما در حال حاضر حدود ۱۸۰ تا ۱۸۵ هزار بشکه نفت به بغداد تحویل می‌دهد.

جورانی گفت: بر اساس اطلاعات دقیق و جزئی که بغداد از یک شرکت آمریکایی دریافت کرده است؛ شرکتی که میزان صادرات نفت اقلیم کردستان را رصد و پیگیری کرده، میزان نفت تولیدی اقلیم به حدود ۶۲۵ هزار بشکه در روز می‌رسد.

وی افزود: در این صورت، مشخص نیست ۴۰۰ هزار بشکه نفت دیگر چه سرنوشتی پیدا می‌کند و به کجا می‌رود، اما بغداد اطلاعات دقیق و مستندی در این زمینه در اختیار دارد.

این نماینده پارلمان عراق همچنین گفت که روز گذشته با مدیر شرکت بازاریابی نفت عراق (سومو) دیدار کرده‌اند و بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده، ترکیه دیگر هیچ نفتکش حامل نفت اقلیم کردستان را نمی‌پذیرد. جورانی اظهار کرد: پیش از این چنین روندی وجود داشت، اما اکنون ترکیه به‌صورت قانونی با دولت عراق تعامل می‌کند.