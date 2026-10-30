آلا طالبانی، مشاور نخست‌وزیر عراق در امور زنان، اعلام کرد که علی زیدی برای توقف قاچاق نفت اقلیم کردستان با مقام‌های دولت ترکیه گفت‌وگو کرده و در تلاش است میزان تولید و صادرات نفت اقلیم را مشخص کند.

به گزارش کردپرس، آلا طالبانی، مشاور نخست‌وزیر عراق در امور زنان، اعلام کرد که علی زیدی، نخست‌وزیر عراق، طرحی برای پایان دادن به قاچاق نفت اقلیم کردستان دارد و در همین راستا با مقام‌های دولت ترکیه درباره همکاری برای توقف این روند گفت‌وگو کرده است.

طالبانی در گفت‌وگو با شبکه «الاولی» گفت قاچاق نفت از اقلیم کردستان همچنان ادامه دارد و نخست‌وزیر عراق برای همکاری ترکیه در این زمینه با مقام‌های این کشور رایزنی کرده است.

او با اشاره به نگرانی‌های دولت عراق درباره درآمدهای نفتی اقلیم کردستان، پرسید اگر نفت اقلیم قاچاق نمی‌شود، درآمد حاصل از آن کجاست و آیا این درآمد به مردم کردستان می‌رسد؟

طالبانی همچنین گفت زیدی می‌خواهد میزان تولید نفت اقلیم کردستان و مقدار صادرات آن را مشخص کند و نسبت به وضعیت درآمدهای نفتی اقلیم نگرانی جدی دارد. در مقابل، دولت اقلیم کردستان و وزارت منابع طبیعی در دوره‌های گذشته اتهام‌های بغداد درباره قاچاق نفت اقلیم را رد کرده و اعلام کرده‌اند چنین اظهاراتی با واقعیت فاصله دارد و با هدف منحرف کردن افکار عمومی مطرح می‌شود.

وزارت منابع طبیعی اقلیم نیز اتهام قاچاق نفت را تلاشی برای سرپوش گذاشتن بر روند گسترده قاچاق و فساد در دیگر مناطق عراق دانسته است.

اقلیم کردستان پیش‌تر اعلام کرده بود که برای حل اختلافات و دستیابی به سازوکاری با شرکت بازاریابی نفت عراق (سومو) جهت صادرات رسمی نفت از طریق خط لوله آماده است؛ با این حال، به گفته مقام‌های اقلیم، بغداد به دلیل شروطی که اقلیم آنها را مغایر قانون اساسی می‌داند و همچنین اختلاف بر سر هزینه تولید شرکت‌های خارجی، روند صادرات رسمی را به تأخیر انداخته است.