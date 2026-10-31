خبرگزاری کردپرس _ تاکستان های دیم درەنیشە در روبروی شهر پاوە از جملەی زیباترین و جذابترین تاکستان های دیم استان کرمانشاه بوده کە عرصەای چند صد هکتاری را در بر گرفتە و نگین این شهر است.طبق آمار سال های گذشته اداره کشاورزی، نصف انگور دیم استان یعنی چیزی در حدود 5 هزار تن انگور از باغات انگور دیم شهرستان پاوه تولید شده که در سالهای اخیر این آمار به 2 هزار تن رسیده و به دلیل عدم حفظ باغات ، عدم حفظ کیفیت و افزایش ضایعات و عدم دسترسی به باغات در دامنه های کوه های منطقه پاوه ، تولید ضعیف و کم شده است.

ضرورت ایجاد و احداث جاده دسترسی به باغات انگور پاوه به ویژه جاده به باغات انگور دیم "دره نیشه "بیش از پیش احساس می شود.

با احداث این جاده ، دسترسی مردم به باغات انگور دیم آسان شده، سبب آبادانی بیشتر باغات فوق شده و از آتش سوزی باغات و مراتع عمومی جلوگیری می شود. ضمنا این جاده می تواند به عنوان یک جاده گردشگری تعریف شده و با امتداد آن به بیمارستان پاوه و در ادامه با اتصال آن به جاده های موجود در بالادست روستاهای مسیر از جمله دوریسان، چورژی، دره بیان و شمشیر، به شهرک صنعتی پاوه و جاده کرمانشاه وصل شده و به عنوان یک کمربندی در آینده از آن بهره برداری گردد. جاده دره نیشه را میتوان به خیابان گردشگری" قلادزه "وصل نمود تا دسترسی مردم محله های بالادست شهر پاوه به بیمارستان و ... بیشتر شود.

اما متاسفانە در چند سال اخیر اغلب این تاکستان ها رها شده و پوشش گیاهی مستعد آتش و نبود جاده دسترسی باعث ایجاد مشکلات زیادی برای مردم شده است.

با توجە بە وضعیت پیش آمده و هزینه بر بودن نگهداری و برداشت محصول ازجمله طی نمودن مسیری کوهنوردی و طولانی برای شخم زدن زمین و هرس سالیانه درخت انگور به وسیله ی نیروی انسانی حرفه ای، چنانچە در این راستا غفلت به عمل آید و یا چارە اندیشی صورت نگیرد، ممکن است این میراث و سرمایەی فرهنگی ، تاریخی، اقتصادی و ارزشمند، دست کم از منظر جاذبەی گردشگری و اکو توریسم بە تدریج حذف، ویران و غیرقابل باز آفرینی شود و مردم و گردشگران از این زیبایی و شکوه باغات سرسبز انگور دیم دره نیشه محروم شوند.

منبع: سلام پاوه