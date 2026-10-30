تعیین واحد بیش از چهار هزار متقاضی نهضت ملی مسکن در کردستان از نیمه دوم آبان

سرویس کردستان - مدیرکل راه و شهرسازی کردستان از آغاز فرآیند تعیین واحد برای متقاضیان چهار هزار و ۷۰۵ واحد نهضت ملی مسکن در قالب انبوه سازی از نیمه دوم آبان امسال خبر داد و گفت: این فرآیند بر اساس پیشرفت فیزیکی پروژه ها، امتیاز متقاضیان و میزان آورده آن ها انجام می شود.

به گزارش کرد پرس، امیر قادری در گفت وگو با خبرنگاران، اظهار کرد: اجرای طرح نهضت ملی مسکن در استان کردستان در ۲ قالب انبوه سازی و گروه ساخت دنبال می شود و در حال حاضر چهار هزار و ۷۰۵ واحد مسکونی در قالب انبوه سازی در دست احداث است.

وی افزود: تعیین واحدهای این پروژه ها با توجه به میزان پیشرفت فیزیکی هر طرح و امتیاز و آورده متقاضیان انجام خواهد شد تا روند تخصیص واحدها بر مبنای وضعیت اجرایی پروژه ها و شرایط متقاضیان پیش برود.

مدیرکل راه و شهرسازی کردستان با اشاره به اقدامات انجام شده برای رفع موانع اجرای طرح نهضت ملی مسکن در استان گفت: تأمین زمین در شهرهای دارای کمبود، یکی از محورهای اصلی فعالیت حوزه مسکن و املاک در نیمه نخست امسال بود که با الحاق اراضی، واگذاری زمین های دولتی و نظامی و همکاری دستگاه های مرتبط، بخشی از مشکلات این حوزه برطرف شد.

قادری شرایط اقتصادی، افزایش چهار تا ۹ برابری قیمت مصالح ساختمانی و ویژگی های توپوگرافی استان را از عوامل مؤثر بر کندی روند تأمین زمین، آماده سازی سایت ها و واگذاری واحدهای مسکونی به متقاضیان عنوان کرد.

وی همچنین با اشاره به افزایش سقف تسهیلات نهضت ملی مسکن از ۶۵۰ میلیون به ۸۵۰ میلیون تومان یادآور شد: پرداخت تسهیلات جدید متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه هایی انجام می شود که بیش از ۶۵ درصد پیشرفت داشته باشند.

مدیرکل راه و شهرسازی کردستان با تأکید بر نقش شبکه بانکی در تسریع اجرای طرح های مسکن اظهار امیدواری کرد: مدیران عامل بانک ها با تسریع در انعقاد قراردادهای مشارکت مدنی و پرداخت تسهیلات، به تعهدات خود در قبال پروژه های گروه ساخت عمل کنند تا روند اجرای این طرح ها شتاب بیشتری بگیرد.