دختران تکواندو کار کردستانی صاحب مدال طلا و نقره لیگ برتر نوجوانان کشور شدند

سرویس کردستان - دختران تکواندوکار کردستان در هفته پایانی لیگ برتر تکواندو نوجوانان دختر کشور، با کسب یک مدال طلا و یک مدال نقره، به کار خود در این رقابت ها پایان دادند.

به گزارش کرد پرس، دیدارهای پایانی هفته آخر لیگ برتر تکواندو نوجوانان دختر کشور روزهای چهارم و پنجم آبان ماه برگزار شد و نمایندگان کردستان موفق شدند دو مدال انفرادی کسب کنند.

نارینا خیاط، تکواندوکار کردستانی، در وزن منفی ۵۲ کیلوگرم با عملکردی موفق به مقام قهرمانی رسید و مدال طلا را از آن خود کرد.

خیاط در مجموع چهار هفته برگزاری لیگ برتر امسال نیز عملکرد قابل توجهی داشت و با کسب ۲ عنوان قهرمانی و یک مدال برنز، در شمار ورزشکاران موفق این رقابت ها قرار گرفت.

همچنین اوین شجاعی، دیگر نماینده کردستان، در وزن مثبت ۶۸ کیلوگرم پس از رقابت با حریفان خود به مقام نایب قهرمانی رسید و مدال نقره این دوره از مسابقات را کسب کرد.

تیم بازرگانی دلتا بنادکوکی نیز با حضور این دو تکواندوکار، عنوان سوم تیمی لیگ برتر نوجوانان دختر کشور را به دست آورد و مدال برنز تیمی این رقابت ها را کسب کرد.