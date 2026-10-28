سرویس سوریه - در پی افزایش تنش‌ها میان عرب‌ها و کُردها در شهر حسکه و تلاش گروهی از افراد برای حرکت به سمت محله‌های کُردنشین، نیروهای امنیتی شماری از افراد را بازداشت کردند؛ هم‌زمان، گروهی با نام «آزادی‌خواهان نشوه کردستان سوریه» تهدید کرد که به حملات علیه عرب‌های این شهر پاسخ خواهد داد.

به گزارش کردپرس، شهر حسکه در شمال و شرق سوریه طی روزهای اخیر شاهد افزایش تنش میان عرب‌ها و کُردها بوده است. در تازه‌ترین رویداد، گروهی از افراد از محله‌های غویران و نشوه به سمت مرکز شهر حرکت کردند و قصد داشتند خود را به محله‌های کُردنشین برسانند؛ اقدامی که با مداخله نیروهای امنیتی و بازداشت شماری از افراد همراه شد.

بر اساس گزارش رسانه‌های محلی، این افراد شامگاه دوشنبه به سمت میدان صلح در مرکز حسکه حرکت کردند. در جریان این تحولات، گروهی مسلح به خودروی یک جوان کُرد حمله کردند و این جوان را بازداشت کردند. برخی منابع نیز گزارش دادند که هدف این گروه، حمله به مغازه‌های متعلق به کُردها در بازار و ورود به محله‌های کُردنشین بوده است؛ با این حال، این ادعاها به‌طور مستقل تأیید نشده‌اند.

نیروهای امنیت عمومی سوریه پس از وقوع این حوادث با انتشار بیانیه‌ای اعلام کردند که اوضاع تحت کنترل قرار دارد و شماری از افرادی که قصد برهم زدن امنیت و ایجاد آشوب را داشتند، بازداشت شده‌اند.

در همین حال، گروهی با نام «آزادی‌خواهان نشوه کردستان سوریه» با انتشار بیانیه‌ای نسبت به حملات علیه عرب‌های حسکه هشدار داد و اعلام کرد که در برابر چنین اقداماتی سکوت نخواهد کرد.

این گروه در بیانیه خود با لحنی تهدیدآمیز اعلام کرد: «کسانی که فکر می‌کنند مردم حسکه در برابر حملات سکوت خواهند کرد، باید محاسبات خود را از نو انجام دهند. ما بر اساس اصل چشم در برابر چشم و دندان در برابر دندان، به هر حمله‌ای پاسخ خواهیم داد.»

این تهدیدها در شرایطی مطرح می‌شود که تنش‌های اخیر میان عرب‌ها و کُردها در حسکه، نگرانی‌هایی را درباره احتمال گسترش درگیری‌ها به محله‌های مختلف این شهر افزایش داده است.

گزارش‌های رسانه‌های محلی همچنین حاکی از آن است که این تنش‌ها در پی حوادث اخیر مربوط به آوارگان کُرد و اختلافات بر سر بازگشت آنان به مناطق محل سکونتشان تشدید شده است. در روزهای گذشته، گزارش‌هایی از حمله به خانواده‌های کُرد آواره در گری‌سپی و آسیب دیدن خودروهای آنان منتشر شده بود؛ حوادثی که با واکنش‌هایی در مناطق کردنشین سوریه همراه شد.

با وجود اعلام نیروهای امنیتی درباره کنترل اوضاع، ادامه تهدیدهای متقابل و انتشار گزارش‌هایی از حمله به اموال شهروندان، نگرانی‌ها درباره امنیت غیرنظامیان و تشدید اختلافات قومی در حسکه را افزایش داده است.