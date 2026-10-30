ثبت ۳ میلیون تردد بین استانی در جاده های کردستان طی مهرماه

سرویس کردستان - مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای کردستان از ثبت سه میلیون و ۱۲۲ هزار و ۷۷۵ تردد بین استانی وسایل نقلیه در محورهای مواصلاتی این استان طی مهرماه ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۲ درصد کاهش داشته است.

به گزارش کرد پرس، شهرام شکری در گفت وگو با خبرنگاران، اظهار کرد: بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه های هوشمند ترددشمار، در مهرماه امسال بیش از سه میلیون تردد بین استانی در محورهای مواصلاتی کردستان به ثبت رسیده است.

وی افزود: از مجموع ترددهای ثبت شده، ۲ میلیون و ۷۱۵ هزار و ۴۲۶ تردد مربوط به وسایل نقلیه سبک بوده که این میزان نیز در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته سه درصد کاهش نشان می دهد.

مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای کردستان با اشاره به تغییرات تردد در محورهای مواصلاتی استان بیان کرد: بیشترین افزایش تردد در محور بیجار ـ تکاب با رشد ۲۲ درصدی و بیشترین کاهش در محور کامیاران ـ کرمانشاه با افت پنج درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ثبت شده است.

شکری با استناد به داده های سامانه های هوشمند ترددشمار، این آمار را بیانگر وضعیت تردد بین استانی در محورهای مواصلاتی کردستان طی مهرماه امسال عنوان کرد.