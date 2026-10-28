محمد حاجی محمود، دبیر حزب سوسیال‌دموکرات کردستان، در واکنش به اتهام مطرح‌شده از سوی دکتر محمود عثمان مبنی بر دریافت سه میلیون دینار سوئیس از علی حسن المجید، معروف به «علی شیمیایی»، اعلام کرد که در جریان مذاکرات هیئت‌های اقلیم کردستان با دولت وقت عراق، همه احزاب سیاسی به شیوه‌های مختلف از وزارت دارایی عراق پول دریافت کرده‌اند؛ ادعایی که او آن را محدود به حزب سوسیالیست ندانست و تأکید کرد که احزاب اتحادیه میهنی، حزب دمکرات کردستان و حزب خلق نیز در این چارچوب پول دریافت کرده‌اند.

بە گزارش کردپرس محمد حاجی محمود، دبیر حزب سوسیال‌دموکرات کردستان، اعلام کرد که سایر احزاب، از جمله اتحادیه میهنی کردستان، حزب دمکرات کردستان و حزب خلق نیز از عراق پول دریافت کرده‌اند. او گفت: «آنچه درباره حزب سوسیالیست مطرح می‌شود، صرفاً به دکتر محمود عثمان مربوط است و ممکن است با تاریخچه خود او در تضاد باشد.»

محمد حاجی محمود در واکنش به اظهارات دکتر محمود عثمان درباره دریافت پول از سوی او از علی حسن المجید، معروف به «علی شیمیایی»، گفت: «نمی‌خواهم درباره این موضوع صحبت کنم؛ من ۲۵ سال پیش درباره آن توضیح داده‌ام. در آن زمان، دو هیئت به بغداد رفتند. ریاست هیئت نخست بر عهده مام جلال بود و کاک رسول مامند نمایندگی حزب سوسیالیست را بر عهده داشت. ریاست هیئت دوم نیز بر عهده کاک مسعود بارزانی بود و دکتر محمود عثمان نماینده حزب سوسیالیست در آن هیئت بود.»

او همچنین اشاره کرد که هر دو هیئت به مدت ۴۲ روز در بغداد اقامت داشتند؛ یعنی در مجموع، مدت حضور آن‌ها در بغداد ۸۴ روز بود. به گفته وی، در آن زمان آمریکایی‌ها و «ام‌سی‌سی» به کردستان آمدند و همه احزاب در حال مذاکره بودند و مذاکرات آن‌ها نیز در همین چارچوب انجام می‌شد.

محمد حاجی محمود درباره دریافت پول از حکومت بعث عراق گفت: «همه احزاب در زمانی که هیئت اقلیم کردستان در بغداد بود، از عراق پول دریافت کردند و هرکدام به شیوه‌ای این پول را گرفتند؛ اما همه احزاب پول خود را از وزارت دارایی عراق دریافت کردند. حزب سوسیالیست نیز که دکتر محمود عثمان ریاست هیئت آن را بر عهده داشت، به همراه کاک عدنان مفتی و ماموستا سعد پول دریافت کرد.»

او افزود که به‌جز حزب سوسیالیست، سایر احزاب، از جمله اتحادیه میهنی کردستان، حزب دمکرات کردستان و حزب خلق نیز از عراق پول دریافت کرده‌اند.

محمد حاجی محمود تأکید کرد: «موضوعی که درباره حزب سوسیالیست مطرح می‌شود، به دکتر محمود عثمان مربوط است و ممکن است با تاریخچه خود او در تضاد باشد.»

دکتر محمود عثمان، سیاستمدار و مبارز باسابقه، در کتاب خاطرات خود محمد حاجی محمود را متهم کرده است که مبلغ سه میلیون دینار سوئیس از علی حسن المجید، معروف به «علی شیمیایی»، دریافت کرده است.