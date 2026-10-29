خانه / فیلم / خبر / سرخط خبرهای7آبان خبرگزاری کردپرس مرورگر شما از پخش ویدئو پشتیبانی نمیکند. ویدئو خبر نویسنده: 3240 ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ ۱۶:۰۹ زمان مطالعه: 1 دقیقه ★ — (۰) اندازه متن: -A +A ♥ ذخیره ⎙ لینک کوتاه اشتراک کپی لینک تلگرام واتساپ سرخط خبرهای7آبان خبرگزاری کردپرس سرخط خبرهای7 آبان منتشر شده در خبرگزاری کردپرس در استودیو خبر تقدیم حضور مخاطبان می شود. صفحه ویدئویی پلیر مستقیم مطالعه بیشتر خبر قبلی و بعدی خبر قبلی کوچ ناباورانه یک خبرنگار دغدغهمند خبر بعدی تلاش شرکت نروژی برای صادرات نفت اقلیم کردستان از طریق سوریه
دیدگاه کاربران