وزارت داخله اقلیم کردستان با انتقاد از توافق‌های یک‌جانبه دولت فدرال عراق درباره وضعیت شنگال، بر ضرورت اجرای کامل توافق‌نامه اکتبر ۲۰۲۰ و احترام به اراده مردم این منطقه، به‌ویژه ایزدی‌ها، در تعیین سرنوشت اداری و امنیتی خود تأکید کرد.

بە گزارش کردپرس وزارت داخله دولت اقلیم کردستان در بیانیەای اعلام کرد با نگرانی، توافق‌هایی را که دولت فدرال عراق درباره وضعیت شنگال به‌صورت یک‌جانبه و بدون مشورت با دولت اقلیم کردستان انجام می‌دهد، دنبال می‌کند. در همین راستا، تأکید می‌کنیم که هرگونه اقدام از این دست، مغایر با توافق‌نامه شنگال است که در اکتبر ۲۰۲۰ با نظارت سازمان ملل متحد به امضا رسید.

در متن بیانیە این وزارت آمدە است:

به همه طرف‌ها یادآوری می‌کنیم که شنگال و کوه شنگال با خون سرخ ۵۰۰ شهید و ۳۰۰۰ پیشمرگه قهرمان مجروح آزاد شده‌اند و باید به این فداکاری‌ها و مبارزات احترام گذاشته شود.

تحمیل واقعیتی امنیتی و اداری ناخواسته، خارج از چارچوب نهادهای قانونی، وضعیت این منطقه را پیچیده‌تر می‌کند و روند عادی‌سازی شرایط را از مسیر خود خارج می‌سازد. تنها راه‌حل صحیح، اجرای کامل توافق‌نامه شنگال است؛ زیرا این توافق تنها تضمین‌کننده تشکیل اداره‌ای قانونی از سوی نمایندگان واقعی منطقه، آغاز دوباره روند بازسازی و تثبیت امنیت است. این موارد، شروط اساسی برای بازگشت داوطلبانه و عزتمندانه صدها هزار خواهر و برادر ایزدی به زادگاه خود به شمار می‌روند.

از دولت فدرال عراق می‌خواهیم به توافق‌نامه شنگال و تمامی توافق‌های سیاسی و برنامه‌های دولت‌های متوالی فدرال که در زمینه‌های اداری، امنیتی و بازسازی انجام شده‌اند، پایبند باشد.

اگر اجرای این توافق‌ها دشوار است، باید به نظر و اراده مردم شنگال، به‌ویژه ایزدی‌ها، رجوع شود تا خودشان تصمیم بگیرند چه کسی را می‌خواهند و چه چیزی را مناسب می‌دانند. همه طرف‌ها نیز باید به انتخاب آنان پایبند باشند و از آن حمایت کنند؛ زیرا ثبات منطقه و آرامش مردم آن، بر هرگونه منفعت و هدف دیگری اولویت دارد.

وزارت داخله دولت اقلیم کردستان