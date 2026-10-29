سرویس کرمانشاه _ درگذشت ناگهانی خانم شهره امیری خبرنگار دغدغه‌مند و دلسوز کرمانشاهی و همسر گرامی ایشان یک حادثه تلخ و ناباورانه برای جامعه خبری کرمانشاه بود. اودر اوایل دهه ۹۰ مدتی در جایگاه خبرنگار فرهنگی با خبرگزاری کردپرس همکاری داشت و در طول دوران همکاری نقشی اثرگذار و ماندگار در حوزه کاری خویش داشت.

خبرگزاری کردپرس _ خبرگزاری کردپرس طی دو دهه فعالیت با بسیاری از فعالان رسانه‌ای و صاحبان قلم و اندیشه افتخار همکاری داشته است. از جمله شخصیت‌هایی که یاد و خاطره او به نیکی و بزرگ منشی در ذهن همکاران خبرگزاری به جای مانده؛ زنده یاد شهره امیری است.

او خبرنگاری محجوب، بسیار دغدغه‌مند، با دانش و پیگیر بود. هنگامی که به عنوان خبرنگار کردپرس در رویدادهای فرهنگی، هنری و ادبی و ... حضور پیدا می‌کرد، این رویدادها را نه از سر وظیفه کاری بلکه با عشق و علاقه روایت می‌کرد.

زنده‌یاد امیری یک بانوی کُرد بسیار دغدغه‌مند بود‌. ایشان از معدود خبرنگاران منطقه بود که مبحث توسعه پایدار را با علاقه بسیار دنبال می‌کرد. همین عشق و علاقه باعث شد نام "منشور توسعه" را برای نشریه‌اش برگزیند.

خانم امیری همیشه از بی توجهی مدیران به توسعه پایدار و تخریب و لطمه زدن به ظرفیت‌ها و پتانسیل هایی مانند باغات سراب قنبر، مجموعه‌های تاریخی، بافت تاریخی، فرهنگ و موسیقی اصیل و ... بسیار گله مند بود.

با همسرشان زنده سلیمی دغدغه‌های بسیار مشترکی داشتند و در رویدادهای مختلف دوشادوش هم شرکت می‌کردند. و عاقبت دست تقدیر باعث شد این دو با هم به دیار باقی بروند. انتشار خبر مرگ این دو روانشاد در فضای مجازی بر اثر حادثه گاز گرفتگی برای جامعه رسانه بسیار بهت آور و پذیرش آن بسیار سخت بود. کوچ زودهنگام خانم شهره امیری ضایعه‌ای غم انگیز برای روزنامه نگاری توسعه در کرمانشاه است.

خبرگزاری کردپرس درگذشت خانم شهره امیری و همسر گرامی ایشان را به خانواده‌های محترم امیری و سلیمی و جامعه رسانه‌ای تسلیت می گوید و برای روح بلند این عزیزان، آرامش و شادی ابدی در درگاه پروردگار خواستار است.