وزارت دفاع ترکیه از تلاش‌های دولت عراق برای تقویت اقتدار حکومت و عادی‌سازی اوضاع در سنجار استقبال کرد.

به گزارش کردپرس، وزارت دفاع ترکیه از تلاش‌های دولت عراق برای تقویت اقتدار حکومت و عادی سازی اوضاع در سنجار استقبال کرد.

به نوشته خبرگزاری رسمی عراق، این وزارتخانه اشاره کرد که برعهده گرفتن مسئولیت امنیت در سنجار توسط نیروهای امنیتی عراق، گامی مهم در جهت ثبات دائم است.

دولت فدرال عراق تأکید کرد که اقدامات امنیتی اجرا شده در مناطق سنجار، اقداماتی میدانی و نظامی هستند که به‌طور کامل تحت اختیار و صلاحیت دولت فدرال قرار دارند.

پیش از این وزارت داخله اقلیم کردستان عراق بیان کرد: از دولت فدرال عراق می‌خواهیم به توافق‌نامه سنجار پایبند باشد.