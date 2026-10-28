پرداخت ۶ هزار و ۹۳۴ میلیارد ریال عوارض مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری ها و دهیاری های کردستان

سرویس کردستان - مدیرکل امور مالیاتی استان کردستان، از پرداخت ۶ هزار و ۹۳۴ میلیارد ریال عوارض مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری ها و دهیاری های استان در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: میزان این پرداختی ها در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۵۵ درصد افزایش یافته است.

مصطفی فعله گری در گفت و گو با خبرنگار کرد پرس، با اشاره به نقش عوارض مالیات بر ارزش افزوده در تأمین منابع مالی مدیریت شهری و روستایی، گفت: در شش ماهه نخست سال جاری، مجموعاً ۶ هزار و ۹۳۴ میلیارد ریال از محل عوارض مالیات بر ارزش افزوده به حساب شهرداری ها و دهیاری های استان واریز شده است.

وی افزود: این منابع با هدف کمک به توسعه زیرساخت ها، بهبود خدمات عمومی، ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و حمایت از عمران و آبادانی مناطق شهری و روستایی اختصاص می یابد و افزایش میزان پرداختی ها می تواند زمینه تقویت توان مالی مدیریت های محلی برای اجرای برنامه های عمرانی و خدماتی را فراهم کند.

مدیرکل امور مالیاتی استان کردستان با بیان اینکه پرداخت عوارض به شهرداری ها و دهیاری ها بر اساس سازوکارهای قانونی انجام می شود، اظهار کرد: میزان عوارض پرداخت شده در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۵ درصد رشد داشته است.

فعله گری در تشریح سهم شهرهای اصلی استان از عوارض پرداختی، بیان کرد: در این مدت، شهرداری سنندج با دریافت یک هزار و ۷۷۶ میلیارد ریال، بیشترین میزان عوارض را در میان شهرهای استان به خود اختصاص داده است. پس از آن، سقز با ۷۱۱ میلیارد ریال، مریوان با ۵۹۹ میلیارد ریال، بانه با ۴۷۸ میلیارد ریال، قروه با ۳۵۴ میلیارد ریال، کامیاران با ۲۴۵ میلیارد ریال، بیجار با ۲۱۶ میلیارد ریال، دیواندره با ۱۴۶ میلیارد ریال و دهگلان با ۱۱۵ میلیارد ریال در رتبه های بعدی قرار دارند.

وی همچنین با اشاره به پرداخت عوارض به سایر نقاط شهری استان، گفت: بر اساس آمار ارائه شده، در این دوره مبالغی نیز به شهرداری های سریش آباد، دیوان، سروآباد، باینگان، موچش، اورامان تخت، بلبلان آباد، صاحب، دزج، آرمرده، زرینه، حسین آباد، شویشه و سنته اختصاص یافته است.

مدیرکل امور مالیاتی استان کردستان ادامه داد: در بخش دهیاری ها نیز پرداخت عوارض مالیات بر ارزش افزوده به تقویت منابع مالی مناطق روستایی و پشتیبانی از اجرای طرح های عمرانی و خدماتی کمک می کند. بر اساس اطلاعات منتشرشده، آسوله در شهرستان سنندج با ۳۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال، دوشان در شهرستان سنندج با ۳۰ میلیارد ریال و مالوجه در شهرستان قروه با ۱۹ میلیارد ریال، از روستاهای برخوردار از بیشترین مبالغ اعلام شده در این بخش هستند.

فعله گری با تأکید بر اهمیت مالیات در توسعه متوازن منطقه ای، یادآور شد: پرداخت به موقع سهم قانونی شهرداری ها و دهیاری ها از محل عوارض مالیات بر ارزش افزوده، یکی از ظرفیت های مهم برای پشتیبانی از مدیریت شهری و روستایی و پیشبرد برنامه های توسعه ای در استان است.