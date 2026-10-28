علی فالح زیدی، نخست‌وزیر عراق، در دیدار با احمد الشرع، رئیس‌جمهور سوریه، در دمشق، درباره امکان صادرات روزانه حداکثر ۲ میلیون بشکه نفت عراق از طریق بندر بانیاس سوریه، افزایش مبادلات تجاری و توسعه همکاری‌های کشاورزی با هدف تقویت امنیت غذایی و پیوندهای اقتصادی دو کشور گفت‌وگو کرد. همچنین گزارش شده است که زیدی از محل دارایی شخصی خود، ۱۰ میلیون دلار برای مسجد اموی دمشق اختصاص داده است.

بە گزارش کردپرس دفتر اطلاع‌رسانی نخست‌وزیر عراق اعلام کرد که در دیدار علی فالح زیدی و احمد الشرع در دمشق، مجموعه‌ای از موضوعات مرتبط با همکاری‌های دوجانبه در حوزه‌های اقتصادی، تجاری و انرژی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، یکی از محورهای اصلی گفت‌وگوها، بررسی امکان صادرات نفت عراق از طریق بندر بانیاس سوریه با ظرفیت روزانه حداکثر ۲ میلیون بشکه بود؛ موضوعی که در صورت تحقق، می‌تواند زمینه‌ساز گسترش همکاری‌های دو کشور در بخش انرژی باشد.

افزایش حجم مبادلات تجاری میان عراق و سوریه نیز از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این دیدار بود. دو طرف همچنین درباره همکاری مشترک برای توسعه بخش کشاورزی و تقویت مکمل‌بودن ظرفیت‌های اقتصادی و غذایی دو کشور گفت‌وگو کردند؛ رویکردی که با هدف ارتقای امنیت غذایی و گسترش همکاری‌های اقتصادی دنبال می‌شود.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است که علی فالح زیدی از محل دارایی شخصی خود، مبلغ ۱۰ میلیون دلار به مسجد اموی دمشق اختصاص داده است. بر اساس اطلاعات منتشرشده، ۵ میلیون دلار از این مبلغ برای تأمین نیازهای حرم‌های مقدس و ۵ میلیون دلار دیگر برای مسجد اموی در نظر گرفته شده است.

این دیدار در چارچوب تلاش‌های بغداد و دمشق برای گسترش روابط دوجانبه و تقویت همکاری‌ها در حوزه‌های راهبردی، به‌ویژه انرژی، تجارت و کشاورزی، انجام شده است.