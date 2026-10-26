وزارت کشاورزی عراق اعلام کرد با توجه به نیاز بازار، میزان تولید داخلی، وضعیت تأمین و حجم عرضه، واردات سه محصول اصلی کشاورزی را آزاد کرده است.

به گزارش کردپرس، قصی الخطاب، سخنگوی وزارت کشاورزی عراق اعلام کرد، این وزارتخانه بر اساس دستورالعمل‌های دبیرخانه هیئت وزیران، واردات سه محصول کشاورزی شامل گوجه‌فرنگی، پیاز و سیب‌زمینی را آزاد کرده است.

به گزارش السومریه، الخطاب افزود، وزارت کشاورزی عراق به عنوان نهاد مسئول در این زمینه، نوع و میزان محصولاتی را که بازار داخلی به واردات آنها نیاز دارد، تعیین می‌کند. الخطاب تأکید کرد، آزادسازی واردات به صورت تصادفی انجام نمی‌شود، بلکه بر اساس بررسی‌ها و گزارش‌هایی صورت می‌گیرد که وزارت کشاورزی به دبیرخانه هیئت وزیران ارائه می‌کند.

این گزارش‌ها شامل اطلاعات مربوط به وضعیت تولید داخلی و میزان موجودی محصولات در بازارها است. وی افزود، کمیته‌های تخصصی هر روز از بازارهای اصلی فروش سبزیجات بازدید می‌کنند تا میزان محصولات عرضه‌شده را بررسی کرده و نیاز بازار به واردات را مشخص کنند.

نتایج این بررسی‌های میدانی، مبنای اصلی تصمیم‌گیری درباره آزادسازی واردات یا ادامه ممنوعیت آن است. الخطاب درباره نظارت بر محموله‌های وارداتی نیز تأکید کرد که محصولات در مبادی مرزی، مطابق با ضوابط و دستورالعمل‌های جاری، مورد بازرسی قرار می‌گیرند.