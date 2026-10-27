اربیل: هیئت ایرانی از فرودگاه «حریر» اقلیم کردستان بازدید کرد؛ هیچ اسرائیلی آنجا نیست

به گزارش کرد پرس به نقل از میدل ایست نیوز، عثمان در گفت‌وگویی با شبکه روسیا الیوم، گفت که نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق، تماس‌های گسترده‌ای با واشنگتن و تهران برقرار کرده و در جریان این تماس‌ها تأکید کرده است که اقلیم کردستان طرف درگیری میان دو کشور نیست. وی افزود که این تحرکات دیپلماتیک به کاهش حملاتی که خاک اقلیم را هدف قرار داده بودند، کمک کرده است.

وی توضیح داد که اقلیم کردستان بخشی از عراق است و به قوانین این کشور پایبند است. عثمان با تأکید بر اینکه عراق با اسرائیل روابط دیپلماتیک ندارد، وجود پایگاه‌های نظامی وابسته به سازمان اطلاعات اسرائیل، (موساد)، در داخل اقلیم را نیز رد کرد.

عثمان فاش کرد که هیئتی ایرانی از فرودگاه حریر در اربیل بازدید کرده و از این محل اطلاع یافته است. به گفته وی، این هیئت اطمینان حاصل کرده که هیچ پایگاه نظامی اسرائیلی در این فرودگاه وجود ندارد.

رئیس دفتر ریاست اقلیم کردستان عراق درباره مخالفان کرد ایرانی نیز توضیح داد که حضور بخش عمده‌ای از این گروه‌ها در اقلیم به دوران نظام پیشین عراق بازمی‌گردد. وی افزود که این مجموعه شامل گروه‌های مسلح و همچنین گروه‌هایی از پناهندگان است و آمار دقیقی از شمار آنها در دست نیست.

او اشاره کرد که این گروه‌ها به معنای متعارف، اردوگاه‌های نظامی در اختیار ندارند، اما مواضع نظامی و سلاح‌های سبک نگهداری می‌کنند. به گفته عثمان، رایزنی‌ها و کمیته‌های مشترک میان بغداد و تهران به عقب‌نشینی مواضع مخالفان از مناطق مرزی و انتقال آنها به مناطقی در عمق اقلیم، در فاصله حدود ۴۰ کیلومتری از مرزها، منجر شده است.

وی افزود که نچیروان بارزانی در مناسبت‌های مختلف به احزاب مخالف ایرانی اعلام کرده است که استفاده از خاک اقلیم کردستان برای انجام حملات علیه کشورهای همسایه مجاز نیست.

عثمان درباره اتهام‌های متقابل در خصوص حمایت از مخالفان ایرانی گفت که اقلیم کردستان عراق با وضعیتی پیچیده روبه‌روست؛ به‌گونه‌ای که تهران، اقلیم را به پناه‌دادن به گروه‌های مخالف متهم می‌کند، درحالی‌که واشنگتن آن را به تحویل‌ندادن سلاح به این گروه‌ها متهم کرده است.

وی به‌صراحت دریافت هرگونه سلاح امریکایی از سوی مقامات اقلیم کردستان عراق با هدف تحویل آن به مخالفان ایرانی را تکذیب و تأکید کرد که ادعای ارسال سلاح از سوی واشنگتن به اقلیم برای تحویل به این گروه‌ها هیچ پایه و اساسی ندارد و اقلیم در این موضوع طرف هیچ‌یک از طرف‌ها نیست.

عثمان در موضوعی دیگر، ابراز امیدواری کرد که روند صلح میان ترکیه و حزب کارگران کردستان ادامه یابد. وی تأکید کرد که ریاست اقلیم کردستان عراق آماده است نقش میانجی‌گرانه خود میان دو طرف را ادامه دهد و از تلاش‌ها برای پایان‌دادن به درگیری حمایت کند.

او همچنین از وجود توافقی برای ادغام نیروهایی از حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) در پلیس عراق در شهرستان سنجار خبر داد.

در بخش اقتصادی، عثمان اذعان کرد که جنگ امریکا و ایران تأثیرات منفی بر اقتصاد عراق گذاشته و پیامدهای آن به اقلیم کردستان عراق نیز به‌ویژه در بخش نفت سرایت کرده است.

وی توضیح داد که صادرات نفت اقلیم نمی‌تواند جایگزین صادرات متوقف‌ شده یا کاهش‌یافته در جنوب عراق شود؛ زیرا ظرفیت خطوط لوله صادراتی محدود است و در حال حاضر به حدود ۲۵۰ هزار بشکه در روز می‌رسد. بااین‌حال، امکان افزایش این ظرفیت به ۷۵۰ هزار بشکه در روز طی یک سال وجود دارد.

عثمان درباره نیروهای پیشمرگه نیز تأکید کرد که این نیروها ماهیتی قانونی و مبتنی بر قانون اساسی دارند و در چارچوب نظام حقوقی عراق فعالیت می‌کنند؛ بنابراین نمی‌توان آنها را با گروه‌های مسلح خارج از چارچوب دولت مقایسه کرد. وی همچنین بر حمایت اقلیم کردستان عراق از تلاش‌های دولت فدرال برای انحصار سلاح در دست حکومت تأکید کرد.

او توضیح داد که نیروهای پیشمرگه سلاح‌های سنگین و گسترده‌ای در اختیار ندارند و تجهیزاتی که در جریان جنگ علیه گروه تروریستی داعش از ائتلاف بین‌المللی دریافت کرده‌اند، با اطلاع دولت فدرال در بغداد بوده است.

رئیس دفتر ریاست اقلیم کردستان عراق در خصوص روابط خارجی نیز روابط این اقلیم با روسیه را «متمایز» توصیف کرد و گفت که این روابط در چارچوب دیپلماتیک دولت عراق دنبال می‌شود و همکاری‌های اقتصادی گسترده‌ای، به‌ویژه در حوزه انرژی، را در بر می‌گیرد.

وی به نقش شرکت روسی روس‌نفت در عملیات اکتشاف و صادرات نفت از اقلیم کردستان عراق اشاره کرد و گفت که فعالیت شرکت‌های نفتی روسیه همچنان ادامه دارد و اربیل در خصوص این همکاری‌ها با فشار امریکا مواجه نیست.

عثمان در پایان، درباره بحث‌های مربوط به اصلاح قانون اساسی عراق تأکید کرد که ریاست اقلیم کردستان عراق از پیشبرد روند اصلاح قانون اساسی حمایت نمی‌کند.

وی این موضوع را پیچیده دانست و گفت که هرگونه تغییر در قانون اساسی مستلزم توافق و اجماع میان طرف‌های ذی‌ربط است.