نشنال کانتکست مطرح کرد؛

سرویس جهان- نشریه نشنال کانتکست نوشت پ.ک.ک با ادغام گروه‌های وابسته در ساختارهای دولتی سوریه و عراق و پیشبرد روند صلح با ترکیه، در پی حفظ نفوذ محلی و تقویت پیوندهای منطقه‌ای خود است.

به گزارش کردپرس، نشریه نشنال کانتکست در گزارشی تحلیلی می‌نویسد که ادغام گروه‌های وابسته به حزب کارگران کردستان در ساختارهای دولتی سوریه و عراق، هم‌زمان با روند صلح این حزب با ترکیه، می‌تواند الگوی تازه‌ای از گسترش نفوذ منطقه‌ای این جریان ایجاد کند؛ الگویی که در آن، گروه‌های وابسته بخشی از هویت سازمانی و استقلال نظامی و سیاسی خود را واگذار می‌کنند، اما در مقابل، از امکان کسب مشروعیت قانونی و حفظ نفوذ در مناطق محلی برخوردار می‌شوند

بر اساس این تحلیل، پ.ک.ک در حال حرکت به سوی الگویی دو‌لایه است که در سطح ملی، بر ادغام نیروهای وابسته در ساختارهای دولت‌های میزبان و در سطح منطقه‌ای، بر حفظ پیوندهای سازمانی و رهبری مشترک با محوریت عبدالله اوجالان استوار است. در چنین شرایطی، این گروه‌ها ممکن است بدون برخورداری از ساختارهای خودگردان مستقل و کنترل مستقیم بر قلمرو، از طریق حضور نیروهایشان در نهادهای امنیتی، نظامی و اداری، نفوذ خود را در مناطق محل فعالیت حفظ کنند.

نشنال کانتکست تأکید می‌کند که منتقدان این رویکرد، آن را عقب‌نشینی از ناسیونالیسم کردی و پذیرش ساختارهای دولت‌های موجود می‌دانند؛ اما این تحول را می‌توان نوعی سازگاری عمل‌گرایانه با واقعیت‌های سیاسی منطقه نیز تفسیر کرد. بر اساس این برداشت، گروه‌های وابسته به پ.ک.ک با کاهش استقلال رسمی خود، در پی کسب جایگاه قانونی و تثبیت نفوذ محلی هستند؛ جایگاهی که می‌تواند از طریق نهادهای رسمی دولت‌های میزبان استمرار یابد.

این گزارش نتیجه می‌گیرد که چنین الگویی، در صورت تحقق، ممکن است نفوذ منطقه‌ای پ.ک.ک را بیش از هر دوره دیگری در تاریخ این حزب گسترش دهد؛ زیرا گروه‌هایی که پیش‌تر عمدتاً به‌عنوان سازمان‌های غیرقانونی و خارج از ساختارهای رسمی دولت‌ها فعالیت می‌کردند، می‌توانند به بازیگرانی دارای جایگاه نهادی تبدیل شوند و در عین حال، ارتباط خود را با یک شبکه منطقه‌ای مشترک حفظ کنند.