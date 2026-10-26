سرویس سوریه - نیروهای امنیت داخلی منطقه کوبانی بیش از ۱۰۰ خانواده کُرد، شامل زنان و کودکان، را که در ساختمان مدیریت منطقه گری‌سپی محاصره شده بودند، خارج و به مکان‌های امن منتقل کردند.

به گزارش کردپرس، نیروهای امنیت داخلی منطقه کوبانی بیش از ۱۰۰ خانواده کُرد را که در جریان بازگشت به خانه‌های خود در شهر گری‌سپی با حمله مواجه شده و در ساختمان مدیریت این منطقه محاصره شده بودند، از محل خارج کردند.

به نوشته آژانس خبری هاوار، این خانواده‌ها که زنان و کودکان نیز در میان آن‌ها بودند، پس از محاصره در ساختمان مدیریت منطقه گری‌سپی، با مداخله نیروهای امنیت داخلی از محل خارج شدند.

نیروهای امنیت داخلی منطقه کوبانی این خانواده‌ها را به مکان‌های امن منتقل کردند تا از حملات احتمالی بعدی در امان بمانند.

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حزب اتحاد دموکراتیک خواستار حفاظت از آوارگان بازگشته به گری‌سپی شد

حزب اتحاد دموکراتیک (PYD) نیز در بیانیه ای با محکوم کردن حملات علیه آوارگان کُرد بازگشته به گری‌سپی، خواستار تشکیل کمیته‌ای ویژه برای تضمین بازگشت امن آنان، حفاظت از غیرنظامیان و اموالشان و پاسخگو کردن عاملان حملات شد.

این حزب در بیانیه خود اعلام کرد که حملات علیه غیرنظامیانی که به محل سکونت خود بازمی‌گردند، نقض مفاد اساسی توافق ۲۹ ژانویه درباره بازگشت امن آوارگان است و امنیت بازگشت‌کنندگان و حقوق آنان را تهدید می‌کند. به گفته حزب اتحاد دموکراتیک، چنین اقداماتی روند بازگشت امن آوارگان را تضعیف می‌کند و برای جلوگیری از ادامه این نقض‌ها، حفاظت از غیرنظامیان و اموال آنان به اقدامات فوری و مسئولانه نیاز است.