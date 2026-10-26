سرویس سوریه - الهام احمد، حملات علیه آوارگان بازگشته به خانه‌هایشان در گری‌سپی و آتش‌زدن اموال آنان را محکوم کرد و خواستار توقف فوری این اقدامات و پاسخگو کردن عاملان آن شد.

به گزارش کردپرس، «الهام احمد» سیاستمدار کُرد سوری در واکنش به حملات و تعرض به اموال آوارگانی که به خانه‌های خود در شهر گری‌سپی بازگشته‌اند، با محکوم کردن این اقدامات تأکید کرد که مسئولان منطقه و نیروهای امنیتی وظیفه دارند امنیت غیرنظامیان بازگشته و حفاظت از اموال آنان را تضمین کنند.

الهام احمد در گفت‌وگو با آژانس خبری هاوار اظهار داشت که حملات، نقض حقوق و آتش‌زدن خانه‌ها و اموال آوارگان بازگشته به گری‌سپی با هدف ایجاد ترس، تهدید ثبات و برهم زدن صلح داخلی انجام می‌شود.

وی با تأکید بر مسئولیت مستقیم مدیریت منطقه و نیروهای امنیتی در تأمین امنیت ساکنان بازگشته، خواستار اقدام فوری برای متوقف کردن حملات و پیگیری و پاسخگو کردن عاملان این اقدامات شد.

این سیاستمدار کُرد همچنین تأکید کرد که ساکنان گری‌سپی حق دارند به خانه‌های خود بازگردند و از حقوق خود برخوردار باشند. وی اعلام کرد که حمایت از ساکنان این شهر برای حفظ پیوند آنان با سرزمین و دفاع از حقوقشان برای برخورداری از زندگی شرافتمندانه ادامه خواهد یافت.