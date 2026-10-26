مجوز انتقال آب از سد داریان به شهر پاوه صادر شد

به گزارش کردپرس، بهرام درویشی، در نشست شورای اداری استان با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای آمادگی در برابر بارندگی‌ها و مدیریت سیلاب، از پیشرفت طرح‌های مهم تأمین آب شرب استان خبر داد و گفت: در یک سال گذشته، اقدامات قابل توجهی برای ارتقای امنیت آبی کرمانشاه انجام شده که با پیگیری استاندار، نمایندگان مجلس و همکاری دستگاه‌های اجرایی به نتیجه رسیده است.

وی با تشریح اقدامات پیشگیرانه در برابر سیلاب اظهار کرد: حدود ۵۵ کیلومتر از رودخانه‌های اصلی استان در مجاورت مراکز جمعیتی لایروبی شده و در برخی نقاط نیز عملیات ساماندهی رودخانه‌ها انجام گرفته است.

درویشی با اشاره به همکاری شهرداری کرمانشاه، شهرداری‌های شهرستان‌ها، فرمانداری‌ها، دهیاری‌ها، شرکت آب و فاضلاب، بنیاد مسکن، راهداری و سایر دستگاه‌های مرتبط افزود: در مجموع ۲۳ دستگاه ماشین‌آلات مکانیکی برای اجرای این اقدامات به کار گرفته شد و عملیات اجرایی در مجموع حدود ۱۲۳ روز ادامه داشت.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه با بیان اینکه ظرفیت‌های لازم برای مدیریت شرایط احتمالی سیلاب در استان تقویت شده است، گفت: سدهای استان تجهیز شده‌اند و دیزل‌ژنراتورهای برق اضطراری برای امکان مانور دریچه‌های تحتانی سدها در صورت قطع برق پیش‌بینی شده است.

وی با اشاره به احتمال وقوع بارش‌های شدید ناشی از پدیده ال‌نینو تأکید کرد: بخشی از آثار چنین پدیده‌هایی ممکن است از کنترل خارج باشد، اما با اقدامات پیشگیرانه و آمادگی ایجادشده امیدواریم بارندگی‌ها به فرصتی برای تأمین منابع آب تبدیل شوند.

سد بیستون برای تأمین آب شرب کرمانشاه

درویشی در ادامه از پیشرفت طرح جامع آب شرب استان به‌عنوان یکی از دستاوردهای مهم ماه‌های گذشته یاد کرد و گفت: کرمانشاه نخستین استان کشور است که کارویژه تهیه طرح جامع آب شرب آن به نتیجه رسیده است. این طرح با همکاری شرکت آب منطقه‌ای و شرکت آب و فاضلاب استان و با بهره‌گیری از ظرفیت یک مشاور ملی تدوین شده و نیازهای آبی استان در افق سال ۱۴۳۰ و روش‌های تأمین این نیازها را مشخص می‌کند.

وی از صدور قریب‌الوقوع مجوز احداث سد بیستون خبر داد و افزود: این سد مخزنی در فاصله حدود ۱۵ تا ۱۶ کیلومتری کلان‌شهر کرمانشاه احداث خواهد شد و می‌تواند بخشی از مشکلات تأمین آب شرب شهر را برطرف کند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه با اشاره به آثار اقتصادی اجرای این پروژه اظهار کرد: احداث سد علاوه بر کمک به تأمین آب شرب، در دوره ساخت زمینه اشتغال و ورود اعتبارات به استان را فراهم می‌کند و می‌تواند ظرفیت‌هایی نیز در حوزه گردشگری به وجود آورد.

صدور مجوز سد ساروخان و انتقال آب سد داریان به پاوه

درویشی همچنین از صدور مجوز سد ساروخان برای تأمین آب بلندمدت شهر جوانرود خبر داد و گفت: مجوز انتقال آب سد داریان به شهر پاوه در افق سال ۱۴۳۰ نیز صادر شده است.

وی با اشاره به سایر طرح‌های تأمین آب استان افزود: مطالعات سد پاتاق با هدف تأمین بخشی از نیازهای سامانه گرمسیری با مجوز وزارت نیرو آغاز شده است. همچنین تخصیص منابع آب برای تأمین آب شرب ۲۰۶ روستای جنوب‌غرب استان و شهرها و روستاهای مجاور سامانه گرمسیری در شهرستان‌های گیلانغرب، قصرشیرین و سرپل‌ذهاب به شرکت آب منطقه‌ای ابلاغ شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه با تأکید بر ضرورت استفاده از منابع آب سطحی برای کاهش فشار بر منابع زیرزمینی گفت: در کنار اقدامات شرکت آب و فاضلاب برای عبور از تنش آبی، تلاش می‌کنیم با استفاده از آب سطحی تنظیم‌شده در سدها، بخشی از نیاز شهرها و روستاهای نزدیک به این منابع را تأمین کنیم.

کاهش برداشت از آب‌های زیرزمینی؛ هدف مهم طرح‌های جدید

درویشی در بخش پایانی سخنان خود، کاهش برداشت از منابع آب زیرزمینی و بازگرداندن این منابع به تعادل را از اهداف مهم طرح‌های آبی استان عنوان کرد.

وی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای اجرای پروژه‌های تأمین آب شرب و صنعت اظهار امیدواری کرد که با تکمیل این طرح‌ها، بخش قابل توجهی از برداشت‌های فعلی از منابع زیرزمینی، به‌ویژه در شرق شهر کرمانشاه، کاهش یابد و امکان حفاظت و احیای این منابع فراهم شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه در پایان از حمایت‌های استاندار، پیگیری‌های نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و همکاری دستگاه‌های اجرایی قدردانی کرد و اجرای این پروژه‌ها را در راستای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه و تقویت امنیت آبی استان دانست.