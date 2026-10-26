وزارت امور خارجه عربستان سعودی هدف از سفر وزیر دفاع این کشور و نمایندگان کشورهای امضاکننده توافق نظامی سه‌جانبه به تهران را تقویت گفت‌وگو و حمایت از راه‌حل‌های دیپلماتیک عنوان کرد.

به گزارش کرد پرس بر اساس گزارش شبکه الجزیره، وزارت امور خارجه عربستان سعودی در بیانیه‌ای اعلام کرد که وزیر دفاع این کشور به همراه نمایندگان کشورهای امضاکننده توافق نظامی سه‌جانبه به ایران سفر کرده‌اند تا زمینه گفت‌وگو و راه‌حل‌های دیپلماتیک برای حل بحران‌های منطقه‌ای را تقویت کنند.

این وزارتخانه تاکید کرد که سفر هیات یادشده در راستای حمایت از تلاش‌های میانجی‌گرانه قطر و پاکستان انجام می‌شود.

وزارت خارجه عربستان در ادامه ابراز امیدواری کرد که طرف‌های درگیر در بحران، با رویکردی مثبت و عمل‌گرایانه از نتایج این سفر استقبال کنند.

وزارت امور خارجه عربستان همچنین بر اهمیت گشودن کانال‌های مذاکره برای جلوگیری از ازسرگیری تشدید تنش‌های نظامی در منطقه تاکید کرد.پیش از این معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران از سفر مقام‌های ارشد عربستان، پاکستان و ترکیه به تهران در چارچوب اجرای ایده امنیت درون‌زا در غرب آسیا خبر داد.

علی باقری با اشاره به سفر هفته گذشته ژنرال عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان، گفت: عاصم منیر در دیدار با سرلشکر محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی از تصمیم مقام‌های ارشد عربستان، ترکیه و پاکستان برای سفر به تهران، دیدار آن‌ها با دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و برگزاری یک نشست مشترک خبر داده بود.

وی با تاکید بر اینکه هدف از سفر این مقام‌های ارشد رایزنی و گفت‌وگو با سرلشکر محسن رضایی درباره امنیت منطقه‌ای است، اظهار کرد: خالد بن سلمان وزیر دفاع عربستان، ژنرال عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان و ابراهیم کالین رئیس دستگاه اطلاعاتی ترکیه در سفر به تهران در نشست گفته شده، حضور خواهند داشت.