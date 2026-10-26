به گزارش کردپرس؛ این خواننده برای کنسرت پیش‌رو، مجموعه‌ای شامل ۲۴ قطعه را در نظر گرفته است؛ مجموعه‌ای که با هدف ایجاد تنوع در فضای اجرا و برقراری تعادل میان آثار خاطره‌انگیز و دیگر قطعات انتخاب شده است.

آماده‌سازی قطعات برای اجرای زنده، بازنگری در تنظیم‌ها و حفظ هویت موسیقایی آثار از جمله ملاحظاتی است که در شکل‌گیری این کنسرت مورد توجه قرار گرفته است. در چنین اجرایی، هماهنگی میان خواننده و نوازندگان و همچنین تناسب تنظیم‌ها با فضای صحنه، نقش مهمی در کیفیت نهایی برنامه دارد.

علی فرهنگی نیز به‌عنوان رهبر ارکستر در این اجرا حضور خواهد داشت و همراهی گروه نوازندگان، بخش موسیقایی کنسرت را شکل می‌دهد.

از دیگر محورهای قابل توجه در اجرای پیش‌رو، توجه به کیفیت موسیقی و ارتباط با مخاطب است؛ موضوعی که در اجرای زنده، علاوه بر امکانات فنی، به توانایی نوازندگان، تسلط اجرایی و هماهنگی اعضای گروه وابسته است.

این کنسرت روز ۱۵ آبان‌ماه در دو سانس در فرهنگسرای نیاوران تهران برگزار می‌شود. علاقه‌مندان برای تهیهٔ بلیت می‌توانند به سایت هنر تیکت مراجعه کنند.